騰訊600億股份存倉 大股東確認減持 昨沽貨套逾3.3億元 股價受壓跌近300元關

明報記者 蕭嘉聰

Naspers旗下、直接持有騰訊股份的Prosus（歐：PRX）昨晚確認昨入市沽111.5萬股騰訊股份，持股量下降至27.99%，聲明未提及出售作價，以昨日收市價301.8元計，出售股份市值約3.37億元。騰訊則披露昨日再度入市，斥資3.52億回購116萬股，數量與Prosus減持股數接近。另作為長期回購計劃的一部分，Prosus亦確認已將其持有約1.92億騰訊股份，存入聯交所中央結算系統（CCASS），以便未來交易。

Naspers宣告減持後

騰訊累跌逾兩成

受大股東減持憂慮影響，騰訊昨日低開後全日向下，最低曾下試300元關口見300.2元，收市跌3.1%至301.8元，成交71.63億元。自6月27日Naspers宣布減持計劃起計，騰訊股價由378元高位，在不足3個月蒸發76.4元或25.3%（見圖）。

Naspers於當地時間周一（5日）宣布，獲SARB批准減持旗下子公司Prosus，意味同日起可啟動回購計劃。根據現行規例，Naspers只能回購最多3884.9萬股或10%已發行股份，其將繼續尋求進一步批准，以確保其「無上限」回購計劃能繼續執行。Naspers又在周一新聞稿重申，計劃旨在提高其每股資產淨值（NAV），收窄Prosus及Naspers的NAV與股價差距。

資料顯示，Naspers於6月27日公布長期減持騰訊計劃後，同日有大戶將8942萬股存入至高盛CCASS戶口；8月30日及本周三（9月7日）再有5897萬及1.9億股騰訊股份存入高盛CCASS戶口，合共3.39億股，以昨日收市價301.8元計，待沽股份價值逾1022億元。騰訊亦在Naspers宣布長期減持計劃後密密回購，自6月28日起計，除了公布中期業績期的靜默期，27個交易日共斥資88.9億元回購2699萬股。

分析：大型科技股看法較保守

耀才證券研究部總監植耀輝表示，騰訊大股東開展減持計劃，將影響市場氣氛，令公司股價受壓。他續稱，如果騰訊基本面穩健，只會短期內受壓，更是買入好時機，不過現時內地經濟不理想，對大型科技股的業務看法較保守，因此建議投資者審慎觀察再作決定。