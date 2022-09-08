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2022年9月8日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
梁志堅：跑道區跨海自動行人道快招標 10餘分鐘步往九龍灣商貿區 最快4年後建成
MIAMI QUAY I下周一首售138伙
市建局裕民坊商廈項目收24份意向
第一城本月首周10成交 急升逾倍
扒王之王創辦人1.8億沽葵涌工廈
華懋首進軍海外 逾14億購倫敦商廈
德勤再削港全年集資預測至1100億 或見10年最低 短期市况仍不明朗
全球新股集資額 上交所深交所分列冠亞
美證交會警告：美會計師慎接中概股生意
潘石屹夫婦辭任SOHO中國主席及CEO
蔚來次季虧損按年擴大3.2倍
內地商人港入稟申融創清盤
內地8月進出口增長遜預期
華晨中國半年少賺89%
證監裁周焯華舊部加價23倍全購太陽城 指盧衍溢忽略「優惠條件」 總作價增至1.16億
上季「永久離港」申領MPF宗數增逾14%
金發局：港資產管理規模有望明年超瑞士
易信連渣打螞蟻合作 便利企業客開戶
美上市不足兩月 尚乘數科列可能除牌名單
東亞派0.48元特別息 涉12.9億
市場押注美加息0.75厘概率達八成 日圓兌美元見24年低 逼近145關口
美副財長：俄油價上限參考每桶成本44美元
Twitter：馬斯克憂第三次世界大戰拒收購
張兆聰：日圓急跌 人幣或再快速貶值
技術取勝：華能國際電力向上尋頂
吳亦凡關連公司 1332萬財產被凍
匯豐挺社福界用綠色復康巴士
劉思明：撈底宜選有業績支持股份
周顯：台壹壽終正寢的原因
湯文亮：G7對俄油價封頂 「項莊舞劍 意在項羽」
葉創成：法外貿行：中日樓泡有別 內房可控
曾任職多間外資大行 專長研究日本經濟
技術取勝：華能國際電力向上尋頂
【明報專訊】中鋁待突破3.15元阻力（圖）
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