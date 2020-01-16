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市場押注美加息0.75厘概率達八成 日圓兌美元見24年低 逼近145關口

【明報專訊】美國8月ISM非製造業指數增長加快，緩解市場對美國衰退的擔憂，為聯儲局本月再次大幅加息打開大門。《華爾街日報》記者Nick Timiraos昨晚預計，聯儲局將在本月連續第三次宣布加息0.75厘，理由是聯儲局主席鮑威爾上月底在Jackson Hole全球央行年會公開承諾，即使導致失業率上升，也要遏抑通脹。芝商所（CME）聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注本月加息0.75厘概率達八成。東京匯市買美元、沽日圓持續，日圓兌每美元昨跌穿144關口，昨晚更低見144.99，逼近145關口，見24年來新低。每百日圓兌港元跌至5.4算。

加拿大央行加息0.75厘 符市場預期

美匯指數昨高見110.79，再創20年新高。對利率敏感的美國2年期國債孳息率昨晚升穿3.5厘後回落，美國10年期國債孳息率回落至3.3厘以下。道指早段漲逾180點，標普500指數漲0.6%。納指早段漲0.5%，試圖打破連續7天的跌勢。加拿大央行宣布加息0.75厘，將基準利率提升至3.25厘，符合市場預期，使加拿大成為主要發達經濟體當中，利率最高的經濟體。該央行表示，鑑於通脹仍然高企，利率仍需進一步上調。

日本財務相鈴木俊一昨對日圓匯率近期急跌表示擔憂，強調必須保持高度關注。日本內閣官房長官松野博一警告，若日圓跌勢持續，將採取必要措施。雖然日本內閣官員相繼「出口術」，但仍未扭轉日圓跌勢，兌美元昨跌逾1%。

今年迄今，日圓已跌25%，是1979年以來最大年度跌幅。面對歐美央行加息，日本央行維持超低利率政策，利淡日圓。美國國債孳息率近期攀升，美日利差擴大，加劇了日圓沽壓。聯儲局官員近期的公開聲明，未有遏止市場對利率繼續大幅上調的預期。今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）警告，不要過早宣布戰勝通脹，她期望在得出價格見頂結論前，看到通脹率連續多月按月下降。她重申支持明年初加息至4厘以上，不認為聯儲局明年稍後減息。後年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）稱，聯儲局必須加息至抑制經濟活動的水平，並維持高利率直至確信通脹消退。

若利率要在今年底前升至4厘左右，相當於較目前高出1.5厘，較鷹派做法是9月加息0.75厘，然後在接下兩次會議輕微加息。另一種選擇是在今年餘下每次會議加息半厘。

英鎊兌美元昨逼近1.14

美元升勢一枝獨秀，英鎊兌美元昨逼近1.14，刷新1985年以來低位。韓圜兌美元昨失守1380關口，見逾13年低位。中國內地數據比預期弱，令市場憂慮原油需求。國際油價昨晚跌3%，布油失守每桶90美元。

（綜合報道）

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