易信連渣打螞蟻合作 便利企業客開戶

【明報專訊】金管局前總裁陳德霖離任後，去年創立圓幣錢包科技，再成立易信連（ezLink），為中小企提供「eKYC」服務，即透過電子化了解客戶。易信連最新公布，再與渣打香港及螞蟻銀行（香港）達成合作意向。今年3月，易信連已與東亞（0023）、招商永隆及虛擬銀行眾安（ZA Bank）成為合作伙伴。易信連主席陳德霖表示，與渣打香港及螞蟻銀行合作，方便企業客戶開戶和資料更新，在提升銀行工作效率的同時，亦能便利中小企使用銀行服務，有助於實現普惠金融。
企業客戶在面對多方面的業務和經營需要，不時會採用多於一家銀行提供的服務。但企業開戶時需要提交大量資料，銀行亦要審查和認證。易信連將資料收集和驗證過程數碼化，減省繁瑣的程序。
企業客戶透過易信連，可一次過與多家金融機構開戶及建立業務往來。易信連再增合作伙伴，其客戶將有更多銀行選擇。
將推全數碼企業身分認證
易信連表示，即將推出的全數碼企業身分認證方案，能夠遙距驗證多個國家及地區簽發的身分證明文件及公司資料，驗證企業客戶及關鍵人士，可提高合作銀行在企業開戶和審查工作的效率。
易信連亦提供流動應用程式，客戶可隨時遙距開立與更新全數碼化公司身分檔案，亦毋須再親赴銀行分行辦理手續。