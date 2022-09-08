易信連渣打螞蟻合作 便利企業客開戶

企業客戶在面對多方面的業務和經營需要，不時會採用多於一家銀行提供的服務。但企業開戶時需要提交大量資料，銀行亦要審查和認證。易信連將資料收集和驗證過程數碼化，減省繁瑣的程序。

企業客戶透過易信連，可一次過與多家金融機構開戶及建立業務往來。易信連再增合作伙伴，其客戶將有更多銀行選擇。

將推全數碼企業身分認證

易信連表示，即將推出的全數碼企業身分認證方案，能夠遙距驗證多個國家及地區簽發的身分證明文件及公司資料，驗證企業客戶及關鍵人士，可提高合作銀行在企業開戶和審查工作的效率。

易信連亦提供流動應用程式，客戶可隨時遙距開立與更新全數碼化公司身分檔案，亦毋須再親赴銀行分行辦理手續。