經濟

金發局：港資產管理規模有望明年超瑞士

【明報專訊】新冠疫情持續衝擊環球經濟，金融發展局（金發局）主席李律仁昨表示，香港私人財富管理（PWM）行業於過去幾年仍能夠保持強健表現，更稱香港有望在2023年超越瑞士，成為按資產管理規模計算全球最大的跨境財富管理中心，倡本港透過從5方向鞏固國際金融中心的定位。

金發局昨發表一份以《鞏固香港作為亞洲優秀私人財富管理樞紐的地位》為題的研究報告，指出2021年私人財富管理業務的總資產管理規模，繼續佔香港整體資產及財富管理業務約三分之一。年內，私人財富管理行業總資產雖然下跌至10.6萬億元，但淨資金流入仍錄6380億元，主要受大灣區的發展及高淨值人士的投資意欲不斷提高。

倡改善投資者制度及稅制政策

李律仁表示，為確保行業穩健發展及把握未來發展機遇，香港必須繼續提升現有制度，以進一步鞏固香港作為國際金融中心的定位。

金發局就認識你的客戶（KYC）、專業投資者制度、合適性框架、稅務制度及教育及人才發展等五大範疇提出相關政策建議。

據介紹，金發局的建議包括調整金融服務業應對打擊洗錢、合適性及專業投資者相關KYC制度的一致性；引入熟悉投資技巧的專業投資者分類及較高門檻的資產測試，並允許客戶在自願同意的基礎上豁免提供合理適當建議的責任；檢視現時合適性規定框架及為客戶提供合理適當建議的責任。

引入有利私人財富管理行業的稅收待遇，打造更具競爭力的投資環境；及透過行業及學界通力合作培育人才 。

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