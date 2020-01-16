證監裁周焯華舊部加價23倍全購太陽城 指盧衍溢忽略「優惠條件」 總作價增至1.16億

明報記者 鄧偉忠

周焯華去年底因涉非法開賭等罪名在澳門被捕，旗下多間上市公司股價亦告急挫，直至今年5月，盧衍溢於以總代價3.44億元接手周焯華所持約75%太陽城股權，以及他以所持股權抵押取得的一批貸款及票據債權。由於盧衍溢持股增至75%，因此須按例向集團餘下股東以同樣條件提出全面收購。

證監指全購須包括助周焯華還清貸款

盧衍溢與禹銘原擬以每股要約價0.0029元提出全購，較5月13日停牌宣布交易前股價0.056元折讓超過九成，以收購餘下約16.76億股股份計，最高代價約486.04萬元。據禹銘解釋，盧衍溢以約3.44億元收購周焯華所持太陽城股份及其債務，涉及市值及貸款約66.9億元，當中股份部分市值約2.8億元，相當於佔該批資產約4.18%，因此3.44億元當中只有約4.18％用於收購股份相當於約1439萬元，折合每股作價為0.0029元。

不過，證監會表示，盧衍溢接手公司過程，除收購公司約75%股權交易外，亦包括透過旗下Champion Trade向第三方買入一筆周焯華以太陽城股份作抵押的逾期貸款。收購及合併委員會認為，這宗交易涉及協助周焯華清還貸款，對作為太陽城股東的周焯華而言屬優惠條件，因此構成《收購守則》下的特別交易。

委員會表示，因應上述原因，鑑於周焯華在交易中所獲得的利益可予量化，因此有關利益應擴展至太陽城所有其他股東，認為全購作價計算方法應直接以3.44億元取得49.92億股太陽城股份計算，折合每股為0.069元，意味全購總代價增至1.16億元，較盧衍溢原提出金額急增近23倍。

據證監會披露，禹銘曾提出多個理由抗辯，包括周焯華目前身陷囹圄，根本無法參與交易討論，不可能爭取優惠條件，以及周焯華在交易中就無抵押債務蒙受損失，不存在獲得優惠。不過，收購及合併委員會認為，即使周焯華無法爭取，優惠條件的確存在，另即使他蒙受損失，清償債務亦是一項優惠。