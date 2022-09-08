內地商人港入稟申融創清盤

內媒引述融創稱「單一債權人激進行為」

另有內媒引述融創回應，是次「清盤呈請」是「單一債權人的激進行為」，該名債權人持有債權金額佔比極小，並未通過信託行而直接發起清盤呈請的法律有效性有待論證和法院聆訊，公司將採取一切措施抗辯。

融創表示，此清盤呈請不會對公司的生產運營和推進債務重組工作造成實質影響，公司將繼續努力維持經營穩定，亦已開始與債權人小組顧問積極溝通初步重組方案，計劃在2022年內對外公布重組方案。

翻查資料顯示，是次入稟將融創中國清盤的Chen Huaijun（陳淮軍），應為安徽金大地集團董事長。陳淮軍不時與其他內房交易，包括於今年5月授予朗詩綠色管理（0106）貸款4500萬元，年息達10厘。朗詩須將其非全資附屬及於納斯達克上市的Landsea Homes已質押股份483.87萬股作為貸款抵押，佔其已發行股本10.7%。在2021年朗詩綠色生活（1965）又曾斥1.07億元人民幣向陳淮軍收購安徽物業公司。

此外，早前宣布獲解除清盤呈請的另一內房股佳源國際（2768），再遭入稟申請清盤，是次申請人為中資商人楊敏。