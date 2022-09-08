蔚來次季虧損按年擴大3.2倍

各項成本增 研發費用升1.4倍

次季毛利按年跌14.8％至13.4億元，按季跌7.4％。毛利率按年跌5.6個百分點至13％，按季跌1.6個百分點。毛利率下跌主要受車輛毛利率下降及能源及服務網絡投資擴大導致其他銷售毛利率下降。

車輛銷售額按年升21％至95.71億元，按季升3.5％。車輛毛利率按年跌3.6個百分點至16.7％，按季跌1.4個百分點，主要因汽車電池成本增加，部分被車款ET7銷售佔比變化所抵消。

蔚來首席財務官奉瑋表示，儘管次季面臨巨大挑戰及成本波動，仍取得穩健的財務業績。蔚來董事長兼首席執行官李斌表示，交付量在7月和8月開始恢復，分別達到1.01萬輛和1.07萬輛，下半年為蔚來擴大生產和交付多款新產品的關鍵時期。

展望第三季，蔚來預料車輛交付量約3.1萬輛至3.3萬輛，按年升約26.8％至35％。 收入總額128.45億元至135.98億元，按年升約31％至38.7%。