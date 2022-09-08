經濟

蔚來次季虧損按年擴大3.2倍

【明報專訊】電動車股蔚來（9866）公布次季業績，虧損按年惡化，擴大3.2倍至27.45億元（人民幣，下同），按季亦顯著擴大；經調整虧損按年擴大5.8倍至22.67億元，主要受各項成本增加影響，當中研發費用按年升1.4倍至21.5億元。 收入按年升21.8％至102.92億元，按季升3.9％。 雖然次季汽車交付量按年升14.4％至2.51萬輛，但按季回落2.8％。蔚來績前收報137.4港元，全日跌1.5％。

各項成本增 研發費用升1.4倍

次季毛利按年跌14.8％至13.4億元，按季跌7.4％。毛利率按年跌5.6個百分點至13％，按季跌1.6個百分點。毛利率下跌主要受車輛毛利率下降及能源及服務網絡投資擴大導致其他銷售毛利率下降。

車輛銷售額按年升21％至95.71億元，按季升3.5％。車輛毛利率按年跌3.6個百分點至16.7％，按季跌1.4個百分點，主要因汽車電池成本增加，部分被車款ET7銷售佔比變化所抵消。

蔚來首席財務官奉瑋表示，儘管次季面臨巨大挑戰及成本波動，仍取得穩健的財務業績。蔚來董事長兼首席執行官李斌表示，交付量在7月和8月開始恢復，分別達到1.01萬輛和1.07萬輛，下半年為蔚來擴大生產和交付多款新產品的關鍵時期。

展望第三季，蔚來預料車輛交付量約3.1萬輛至3.3萬輛，按年升約26.8％至35％。 收入總額128.45億元至135.98億元，按年升約31％至38.7%。

上 / 下一篇新聞

梁志堅：跑道區跨海自動行人道快招標 10餘分鐘步往九龍灣商貿區 最快4年後建成
梁志堅：跑道區跨海自動行人道快招標 10餘分鐘步往九龍灣商貿區 最快4年後建成
MIAMI QUAY I下周一首售138伙
MIAMI QUAY I下周一首售138伙
市建局裕民坊商廈項目收24份意向
市建局裕民坊商廈項目收24份意向
第一城本月首周10成交 急升逾倍
第一城本月首周10成交 急升逾倍
扒王之王創辦人1.8億沽葵涌工廈
扒王之王創辦人1.8億沽葵涌工廈
華懋首進軍海外 逾14億購倫敦商廈
華懋首進軍海外 逾14億購倫敦商廈
德勤再削港全年集資預測至1100億 或見10年最低 短期市况仍不明朗
德勤再削港全年集資預測至1100億 或見10年最低 短期市况仍不明朗
全球新股集資額 上交所深交所分列冠亞
全球新股集資額 上交所深交所分列冠亞
美證交會警告：美會計師慎接中概股生意
美證交會警告：美會計師慎接中概股生意
潘石屹夫婦辭任SOHO中國主席及CEO
潘石屹夫婦辭任SOHO中國主席及CEO
內地商人港入稟申融創清盤
內地商人港入稟申融創清盤
內地8月進出口增長遜預期
內地8月進出口增長遜預期
華晨中國半年少賺89%
華晨中國半年少賺89%
證監裁周焯華舊部加價23倍全購太陽城 指盧衍溢忽略「優惠條件」 總作價增至1.16億
證監裁周焯華舊部加價23倍全購太陽城 指盧衍溢忽略「優惠條件」 總作價增至1.16億
上季「永久離港」申領MPF宗數增逾14%
上季「永久離港」申領MPF宗數增逾14%
金發局：港資產管理規模有望明年超瑞士
金發局：港資產管理規模有望明年超瑞士
易信連渣打螞蟻合作 便利企業客開戶
易信連渣打螞蟻合作 便利企業客開戶
美上市不足兩月 尚乘數科列可能除牌名單
美上市不足兩月 尚乘數科列可能除牌名單
東亞派0.48元特別息 涉12.9億
東亞派0.48元特別息 涉12.9億
市場押注美加息0.75厘概率達八成 日圓兌美元見24年低 逼近145關口
市場押注美加息0.75厘概率達八成 日圓兌美元見24年低 逼近145關口
美副財長：俄油價上限參考每桶成本44美元
美副財長：俄油價上限參考每桶成本44美元
Twitter：馬斯克憂第三次世界大戰拒收購
Twitter：馬斯克憂第三次世界大戰拒收購
張兆聰：日圓急跌 人幣或再快速貶值
張兆聰：日圓急跌 人幣或再快速貶值
技術取勝：華能國際電力向上尋頂
技術取勝：華能國際電力向上尋頂
吳亦凡關連公司 1332萬財產被凍
吳亦凡關連公司 1332萬財產被凍
匯豐挺社福界用綠色復康巴士
匯豐挺社福界用綠色復康巴士
劉思明：撈底宜選有業績支持股份
劉思明：撈底宜選有業績支持股份
周顯：台壹壽終正寢的原因
周顯：台壹壽終正寢的原因
湯文亮：G7對俄油價封頂 「項莊舞劍 意在項羽」
湯文亮：G7對俄油價封頂 「項莊舞劍 意在項羽」
葉創成：法外貿行：中日樓泡有別 內房可控
葉創成：法外貿行：中日樓泡有別 內房可控
曾任職多間外資大行 專長研究日本經濟
曾任職多間外資大行 專長研究日本經濟