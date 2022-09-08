經濟

全球新股集資額 上交所深交所分列冠亞

【明報專訊】環球股市市况波動，德勤公布2022年首3季內地新股市况，並指出按目前新股集資額計算，內地上市的新股集資額接近5500億元，上交所和深交所更穩佔全球新股集資額的第一和第二名，至於第三名為韓國證券交易所。

內地上市新股集資額近5500億

報告顯示，內地上市新股集資額勝去年同期，達4641億元人民幣，按年上升26%，惟新股數目遜去年同期跌23%至285隻。德勤中國資本市場服務部上市業務主管合伙人紀文和表示，內地自2019年註冊制改革推出後，助市場許多需要融資的科創企業往股票市場發行股票，已帶動今年第三季上海科創板和創業板的新股集資額和數目，超越兩個主板。

談及中美雙方就中概股審計問題達成協議，影響了美股市况，報告顯示今年首3季美國股市更少中資企業新股上市，集資額顯著減少至4.5億美元，按年大跌97%。雖然雙方就中概股審計問題達成協議，但目前爭端仍然沒徹底解決，該行中國華南區主管合伙人歐振興認為，之前出現比較大的阻礙，現時已有所紓緩，中概股須披露的要求則備受關注，他強調：「披露要求也有機會纏繞市場，故中概股公司仍需兩手準備。」紀文和也稱，兩國簽署是好的開始，但要視乎雙方後續發展。展望未來；報告預測A股市場集資額則維持現時升勢的同時，更有望創今年另一紀錄。

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