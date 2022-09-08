華懋首進軍海外 逾14億購倫敦商廈

涉近9萬呎 Tiktok租作歐總部

華懋昨日宣布，以1.585億英鎊向英國房地產投資公司Helical Plc購入倫敦Kaleidoscope辦公大樓，項目於2019年落成，樓高6層，總樓面88,580方呎，呎價約1789英鎊（約1.61萬港元）。物業現由字節跳動旗下Tiktok於2021年起租用，租約期15年，現時年租763萬英鎊（約6882萬港元），每方呎年租即約86英鎊（約776港元），以此計算，現時租金回報約4.8厘。有關物業由倫敦運輸局於2018年授予Helical Plc租賃產權，並收取合約租金一成為地租，租賃產權為期150年。

華懋集團執行董事及行政總裁蔡宏興表示，是次投資為集團首個海外收購項目，繼這次購入倫敦物業，往後會增加在其他世界級城市的投資，但香港仍會是集團的基地，以及業務營運的核心市場。

[香港地產]