經濟
香港地產

第一城本月首周10成交 急升逾倍

【明報專訊】踏入9月首周，新界老牌上車屋苑沙田第一城已錄約10宗成交，較上月同期約4宗大增1.5倍，而近日做價亦有輕微反彈迹象。美聯分行首席高級營業經理何智豪表示，沙田第一城47座中層H室，實用面積304方呎，2房間隔，以500萬元易手，實呎約16,447元，屬市價水平。何又稱，早前同類單位以低於500萬元易手，但上述單位因設裝修，獲上車客垂青，成交價重上500萬元；原業主2013年中以323萬元購入，帳面獲利177萬元或約55%。

深9三房4428萬沽

5年實蝕逾200萬

不過，市場續錄二手蝕讓個案。中原分行高級分區經理黃家俊稱，香港仔深灣9號3座高層A室，實用面積1268方呎，3房1套間隔、享海景，以4428萬元易手，實呎約34,921元。原業主於2017年10月4380萬元買入，帳面獲利48萬元或1%，若連使費計料實蝕約228萬元或約5.2%離場。

曹貴子天賦海灣天池屋

逾10萬租出

另外，大埔白石角錄罕見大額特色戶租賃成交。中原地產分行經理徐家倫表示，大埔白石角天賦海灣1期3座頂層天池屋，實用面積2297方呎，4房雙套間隔，連天台及獨立泳池，獲租客以10.8萬元承租，實用呎租約47元，屬市價水平。業主2013年以「一約多伙」形式，斥約1.03億元一手購入同層3伙，是次租出單位料可享合理租金回報。翻查資料，當年購入單位的業主為康健國際（3886）前主席曹貴子。

[香港地產]

相關字詞﹕曹貴子 深灣9號 沙田第一城 天賦海灣 租賃市場

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