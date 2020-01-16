經濟
香港地產

MIAMI QUAY I下周一首售138伙

【明報專訊】會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國合作發展、樓花期約1年的啟德跑道區新盤MIAMI QUAY I，落實下周一（12日）、即中秋節長假的最後一天，首輪開售138伙，包括137伙價單單位及1伙特色戶招標，成為9家發展商今年7月公布打造PARK PENINSULA後，首個開售的跑道區新盤。該盤首輪開售將於周日（11日）下午6時截票，揀樓當天設「AA組」大手安排，買家需購買最少2伙至最多6伙單位。

KOKO延遲3個月交樓

截至昨晚，項目累收逾1500票，以首輪137伙價單單位計，超額近10倍。另外，會德豐系內、鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS及KOKO RESERVE，原定於本月中交樓，最新宣布延遲約3個月，最新關鍵日期為2022年12月26日；兩盤共提供495伙，至今累沽231伙。會德豐地產常務董事黃光耀表示，物流及運輸方面延遲影響工程進度，現時執漏工程已完成，正待批轉讓同意書，目標下月底至11月初交樓。

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期昨上載樓書，今日開放現樓予傳媒參觀。第3期由2座9層高住宅大樓、2座6層高分層別墅，以及6座獨立洋房組成，共提供384伙，單位實用由268至1895方呎。9層高住宅大樓每層設19伙，共享3部升降機。

（發展商專訪）

[香港地產]

相關字詞﹕中秋節 Wetland Seasons Bay 第3期 延遲交樓

上 / 下一篇新聞

梁志堅：跑道區跨海自動行人道快招標 10餘分鐘步往九龍灣商貿區 最快4年後建成
梁志堅：跑道區跨海自動行人道快招標 10餘分鐘步往九龍灣商貿區 最快4年後建成
市建局裕民坊商廈項目收24份意向
市建局裕民坊商廈項目收24份意向
第一城本月首周10成交 急升逾倍
第一城本月首周10成交 急升逾倍
扒王之王創辦人1.8億沽葵涌工廈
扒王之王創辦人1.8億沽葵涌工廈
華懋首進軍海外 逾14億購倫敦商廈
華懋首進軍海外 逾14億購倫敦商廈
德勤再削港全年集資預測至1100億 或見10年最低 短期市况仍不明朗
德勤再削港全年集資預測至1100億 或見10年最低 短期市况仍不明朗
全球新股集資額 上交所深交所分列冠亞
全球新股集資額 上交所深交所分列冠亞
美證交會警告：美會計師慎接中概股生意
美證交會警告：美會計師慎接中概股生意
潘石屹夫婦辭任SOHO中國主席及CEO
潘石屹夫婦辭任SOHO中國主席及CEO
蔚來次季虧損按年擴大3.2倍
蔚來次季虧損按年擴大3.2倍
內地商人港入稟申融創清盤
內地商人港入稟申融創清盤
內地8月進出口增長遜預期
內地8月進出口增長遜預期
華晨中國半年少賺89%
華晨中國半年少賺89%
證監裁周焯華舊部加價23倍全購太陽城 指盧衍溢忽略「優惠條件」 總作價增至1.16億
證監裁周焯華舊部加價23倍全購太陽城 指盧衍溢忽略「優惠條件」 總作價增至1.16億
上季「永久離港」申領MPF宗數增逾14%
上季「永久離港」申領MPF宗數增逾14%
金發局：港資產管理規模有望明年超瑞士
金發局：港資產管理規模有望明年超瑞士
易信連渣打螞蟻合作 便利企業客開戶
易信連渣打螞蟻合作 便利企業客開戶
美上市不足兩月 尚乘數科列可能除牌名單
美上市不足兩月 尚乘數科列可能除牌名單
東亞派0.48元特別息 涉12.9億
東亞派0.48元特別息 涉12.9億
市場押注美加息0.75厘概率達八成 日圓兌美元見24年低 逼近145關口
市場押注美加息0.75厘概率達八成 日圓兌美元見24年低 逼近145關口
美副財長：俄油價上限參考每桶成本44美元
美副財長：俄油價上限參考每桶成本44美元
Twitter：馬斯克憂第三次世界大戰拒收購
Twitter：馬斯克憂第三次世界大戰拒收購
張兆聰：日圓急跌 人幣或再快速貶值
張兆聰：日圓急跌 人幣或再快速貶值
技術取勝：華能國際電力向上尋頂
技術取勝：華能國際電力向上尋頂
吳亦凡關連公司 1332萬財產被凍
吳亦凡關連公司 1332萬財產被凍
匯豐挺社福界用綠色復康巴士
匯豐挺社福界用綠色復康巴士
劉思明：撈底宜選有業績支持股份
劉思明：撈底宜選有業績支持股份
周顯：台壹壽終正寢的原因
周顯：台壹壽終正寢的原因
湯文亮：G7對俄油價封頂 「項莊舞劍 意在項羽」
湯文亮：G7對俄油價封頂 「項莊舞劍 意在項羽」
葉創成：法外貿行：中日樓泡有別 內房可控
葉創成：法外貿行：中日樓泡有別 內房可控
曾任職多間外資大行 專長研究日本經濟
曾任職多間外資大行 專長研究日本經濟