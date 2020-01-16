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黃清瑤：景順亞太區Tom Digby：ETF助分散投資禦風險

【明報專訊】環球市場面對多項不穩定因素，包括俄烏衝突、歐美經濟衰退，以及中國的封城清零政策等，令股市震盪，當中恒指在今年首8個月累跌14.72%，美國標普500指數跌17.02%，不少投資產品皆錄得跌幅。短期而言市場未見曙光，景順亞太區ETF資本市場主管Tom Digby表示，ETF具有分散投資作用，年內許多資金流入防守ETF，適合現市况抵禦風險。

Tom Digby表示，買入ETF對投資者有多方面好處，包括投資成本低、可以分散風險，按照個人能承受的風險選擇投資，及透過Smart Beta投資策略，即通過增強一個或多個不同因子的特徵，挑選基金資產及優化個股權重。基於透明且固定規則的投資策略，非市值加權被動交易，期望實現超過傳統指數基金獲取的Beta收益。

ESG板塊長遠有發展空間

因此，相比起股票及基金，ETF風險不但較低，流動性也更高。事實上，ETF又分為實際持有證券的ETF（Physical ETFs）及合成ETF（Synthetic ETFs），兩者分別在於，前者是投資於指定股票或債券標的，後者則會採用衍生工具以增加潛在回報，合成ETF亦尋求與基準指數匹配的表現，但一般不持有證券。相反，基金經理會與交易對手（通常是投資銀行）達成協議，以確保向基金支付基準回報。

提及近年ETF的投資走勢，Digby表示，基於人們更着重氣候變化及投資對環境的影響，看到不少資金流入環境、社會、公司治理（ESG）相關板塊。加上目前歐洲多個國家陷入能源危機，並加速開發相關基建，令更多投資者的着眼點由傳統能源，轉換到再生能源，潔淨能源尤其是太陽能、核電及氫能，以及一些仍處於研發階段的新能源，展望長遠未來，相信仍有發展空間。

投資環境具挑戰 資金湧防守ETF

與去年相比，今年投資環境更具挑戰，Digby指留意到今年更多資產流入防守型ETF，如固定收益ETF，另也留意到資金從新興市場及中國流走。目前市場投資焦點在於加息周期、歐美踏入經濟衰退、俄羅斯及烏克蘭戰爭，避險情緒高漲，甚至看到部分資金流入現金及保本產品，如美國國債錄得大額流入。儘管如此，他認為投資者仍會在內地尋找機會，希望封關及清零政策結束後，資產會出現反彈，相信市場仍有投資者在發掘合適的內地資產。

高息產品 適合低波幅環境

近日，他看到不少投資者墮入高息陷阱，即使產品能夠提供高息，但資產價格卻大幅下跌，這類產品其實較適合較低波動的環境下買入。正因如此，在目前波動市况下，ETF更具投資價值，可分散風險，亦留意到投資者將資金從股票ETF轉移到固定收益類別的ETF。另外，由於市况短期仍波動，預期商品價格會持續上升，更多資金流入相關ETF。

明報記者 黃清瑤

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