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經濟
2022年9月7日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
今年批出未售樓花7311伙 啟德佔半 批售速度超去年 發展商推售速度反落後
傲玟撤預售申請 發展商稱安排收樓
Wetland Seasons Bay 第3期最快本周開價
信置15億放售九龍灣商廈3層
市建局榮光街項目招標 最高估值36億
瑆華移民盤11年蝕逾百萬離場
置地中環物業設太陽能板節能
沽前成報大廈業權 旭輝套13億 較售予大股東收益多 兩月「撲水」近22億
內房8月銷售續弱 中海外按年跌一成
大新永亨再加H按封頂息 最高升至3厘 分析料美議息後或加P
彭博：瀋陽國資委將接手恒大盛京持股
Naspers沽子公司獲批 啟動減持騰訊計劃
為挽人才 梁鳳儀料政府會處理隔離問題
中石油母轉讓1% A股予中石化集團 深化合作
AMTD青島銀行互控違約索償 涉一項逾20億元投資 未透露內容
國產健身平台 Keep再申港上巿
陽光房地產上年度扭虧 寫字樓業務料續受壓
金源米業伙和田便當攻港車站便當
吉利上月銷量按年升39% 純電車飈4.3倍
金山雲上季蝕8億
蕭定一再遭申請破產 債主疑股壇活躍人士
安永料周內通過分拆諮詢業務 每合伙人派逾百萬美元 最多達4倍年薪
科網股開市急跌 美股三大指數早段挫1%
福士分拆保時捷上市 估值6658億 近年最大IPO
張兆聰：炒作內房 只宜短線操作
技術取勝：金茂交投轉旺上望2.15元
劉思明：國企物管地位提升 留意中海物業
周顯：股神也有輸錢時
湯文亮：現轉軚的人 幾時再轉軚？
盧楚仁：歐洲問題一波未平一波又起
黃清瑤：景順亞太區Tom Digby：ETF助分散投資禦風險
景順逾400隻ETF供選擇
技術取勝：金茂交投轉旺上望2.15元
【明報專訊】廣發証券橫行格局待變（圖）
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今年批出未售樓花7311伙 啟德佔半 批售速度超去年 發展商推售速度反落後
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周顯：股神也有輸錢時
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盧楚仁：歐洲問題一波未平一波又起
黃清瑤：景順亞太區Tom Digby：ETF助分散投資禦風險
景順逾400隻ETF供選擇
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