經濟

福士分拆保時捷上市 估值6658億 近年最大IPO

【明報專訊】為轉型發展電動車，德國福士汽車宣布分拆旗下保時捷業務上市，最快本月底成事，估值料高達850億歐元（約6658億港元），有望集資逾百億歐元，勢成近年最大型新股。

集資額料825億 助拓電動車

福士汽車擬出售保時捷25%股份，其中一半即12.5%股份會作公開發售，集資額有望達約106億歐元（約825億港元），為自嘉能可上市以來歐洲企業最大規模上市，惟這批股份並無投票權；上市後49%收益，更會分發予福士汽車股東，特別息料於明年初派發。至於另一半同樣是12.5%的股份則有投票權，將售予保時捷家族繼承人，經旗下家族投資基金Porsche SE持有。該基金同意以7.5%溢價買入股份，屆時有權左右部分議案走向。

目前集團準備與個人投資者會面，衡量需求且為股份定價，料保時捷可於本月底在法蘭克福證交所掛牌。福士汽車透露，卡塔爾投資局亦示意買入4.99%保時捷優先股，晉身為基礎投資者。

公開發售股份無投票權

上市後49%收益派福士股東

市場估計，保時捷掛牌或使其市值定價於介乎600億至850億歐元，上市所得資金，將為福士汽車注入動力，有助業務轉型至生產電動車與自動駕駛車。集團擬於未來5年斥資890億歐元發展電動車，約佔期內預算一半，並期望2026年底電動車業務能佔總收入四分之一。

福士汽車財務總監Arno Antlitz未有就保時捷估值置評，但透露與潛在投資者接觸後，相信保時捷業務上市會受歡迎，更為福士汽車集團帶來「順風」。福士汽車兼保時捷主席Oliver Blume稱，保時捷上市會變得更獨立，可謂歷史時刻。

（綜合報道）

（國際金融）

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