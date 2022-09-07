蕭定一再遭申請破產 債主疑股壇活躍人士

包括藍河執董及莊友道等

根據司法機構網頁顯示，Capital Union Inc.是以債權人身分，入稟申請要求法庭頒令蕭定一破產，相關聆訊已排期在11月1日下午處理，由於破產呈請書不開放予公眾人士查閱，因此沒有披露與案有關的欠債詳細資料，例如涉及的欠款金額。

翻查資料，Capital Union Inc.或由多名股壇活躍人士組成。茂宸（0273）2016年曾將手上一批投資出售予一家與今次申請人公司同名的私人公司Capital Union Inc.，據網上公開資料顯示，公司股東包括柯偉俊、莊友道、趙中凡、蔡家楠及蔡家榮等人。

上月遭建銀國際追討2.94億

事實上，蕭定一上月已遭建銀國際入稟追討近2.94億元。建銀國際曾於2018年分別斥資1.5億及1.48億元，購入中國創意數碼（8078）可換股債券及票據，年息率為8厘；但其後未能依期支付債券本金連利息，因此入稟要求法院頒令，向擔保人蕭定一連本帶利追討償近2.94億元。