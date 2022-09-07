受疫情及人民幣貶值影響

若以上半年6個月去計算，金山雲的虧損按年擴大1.25倍，達到13.56億元。翻查資料顯示，截至2021年底止，金山軟件在金山雲持股39%，應佔投票權37%，並視金山雲為聯營公司，在內地發展為最大的獨立雲服務商。金山雲更持續為首汽約車、西山居、汽車之家等客戶提供雲服務。同時亦為金山辦公、本來生活等提供涵蓋容器、大數據、混合雲等多個方面的服務，並與出行科技公司四維圖新聯合，提供雲計算服務，共同為汽車業打造覆蓋IaaS、PaaS和SaaS的聯合解决方案。

雖然面臨嚴峻的短期挑戰，金山雲副董事長兼首席執行官鄒濤表示，面對市場環境帶來的機遇和挑戰，他們將聚焦核心產品和技術，增强生態協同能力，通過持續向客戶輸出價值，實現公司的長期可持續發展。