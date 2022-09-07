經濟

金山雲上季蝕8億

【明報專訊】金山軟件（3888）的聯營公司Kingsoft Cloud Holdings Ltd（金山雲，美：KC）宣布第二季業績。季內金山雲錄得營收19.1億元（人民幣，下同）。因受疫情的原因，行業雲線下交付和招標進程均受到影響。2022年第二季，公有雲和行業雲分別實現收入12.9億元和6.2億元。季內受到人民幣貶值等因素影響，虧損達8.02億元，按年及按季均分別擴大2.64倍及45.1%。

受疫情及人民幣貶值影響

若以上半年6個月去計算，金山雲的虧損按年擴大1.25倍，達到13.56億元。翻查資料顯示，截至2021年底止，金山軟件在金山雲持股39%，應佔投票權37%，並視金山雲為聯營公司，在內地發展為最大的獨立雲服務商。金山雲更持續為首汽約車、西山居、汽車之家等客戶提供雲服務。同時亦為金山辦公、本來生活等提供涵蓋容器、大數據、混合雲等多個方面的服務，並與出行科技公司四維圖新聯合，提供雲計算服務，共同為汽車業打造覆蓋IaaS、PaaS和SaaS的聯合解决方案。

雖然面臨嚴峻的短期挑戰，金山雲副董事長兼首席執行官鄒濤表示，面對市場環境帶來的機遇和挑戰，他們將聚焦核心產品和技術，增强生態協同能力，通過持續向客戶輸出價值，實現公司的長期可持續發展。

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