金源米業伙和田便當攻港車站便當

組合營公司 金源股權佔45.01%

根據通告，三方組成的合營公司業務範圍包括但不限於開發產品配方，例如車站便當、飯糰和壽司等食品，以及在港為車站便當和飯糰經營中央廚房、零售商店和販賣機。鎌倉食品旗下品牌「和田便當」為數碼港培育計劃初創企業，自行開發熱鏈便當售賣機，在數碼港、科學園等位置設有自動售賣機出售便當，今年初已宣布與金源米業聯盟，通過金源米業的越南便利店網絡，將品牌、便當食品及熱鏈便當機平台拓展至東南亞市場。

金源米業表示，通過其技術和專業知識、Start Wise的管理專長，以及集團在加工和分銷業務的經驗，預期成立合營公司可創造業務協同效應，擴大金源米業的業務範圍，提高盈利能力。合營公司董事會將由10名初始董事組成，金源米業、鎌倉食品及Start Wise可分別任命5個、3個及2個董事。