經濟

陽光房地產上年度扭虧 寫字樓業務料續受壓

【明報專訊】陽光房地產（0435）全年扭虧為盈，截至今年6月底財年，除稅後溢利錄得1.03億元，去年同期為虧損2.34億元。年度可分派收入4.31億元，按年下跌1.7%；每基金單位末期分派0.128元，連同中期分派的0.122元，全年每基金單位分派0.25元，按年跌2.3%。陽光房地產昨天收報3.63元，跌0.3%。

全年派息0.25元 按年跌2.3%

該基金投資及投資者關係總監葉美鈴預計，因應利率上升及通脹壓力等因素，寫字樓續租租金或出現跌幅。另由於疫情及在家工作新常態，預計香港的寫字樓空置率仍會較高，加上今明兩年有新寫字樓供應，寫字樓業務或進一步受壓。

年內，陽光房地產寫字樓物業收入貢獻3.26億元，按年增加1.7%；零售物業收入按年跌1.1%，錄得3.16億元。

零售物業租用率按年跌2個百分點至94.5%，續租租金跌5%。旗下寫字樓租用率按年增2.4個百分點，續租租金跌5.5%，公司預料未來續租租金仍會下。

陽光房地產指出，由於將軍澳區內全新購物商場陸續落成，營商環境的競爭加劇，故決定安排新都城一期分兩個階段提升，首階段將優化公用設施，工程今個月開始，預計今年12月完成；整個計劃預算投資約2000萬元。另葉美鈴表示，基金正積極留意收購機會，但近月的息口升幅較急，對融資成本構成壓力，故部署比較審慎。

上 / 下一篇新聞

今年批出未售樓花7311伙 啟德佔半 批售速度超去年 發展商推售速度反落後
今年批出未售樓花7311伙 啟德佔半 批售速度超去年 發展商推售速度反落後
傲玟撤預售申請 發展商稱安排收樓
傲玟撤預售申請 發展商稱安排收樓
Wetland Seasons Bay 第3期最快本周開價
Wetland Seasons Bay 第3期最快本周開價
信置15億放售九龍灣商廈3層
信置15億放售九龍灣商廈3層
市建局榮光街項目招標 最高估值36億
市建局榮光街項目招標 最高估值36億
瑆華移民盤11年蝕逾百萬離場
瑆華移民盤11年蝕逾百萬離場
置地中環物業設太陽能板節能
置地中環物業設太陽能板節能
沽前成報大廈業權 旭輝套13億 較售予大股東收益多 兩月「撲水」近22億
沽前成報大廈業權 旭輝套13億 較售予大股東收益多 兩月「撲水」近22億
內房8月銷售續弱 中海外按年跌一成
內房8月銷售續弱 中海外按年跌一成
大新永亨再加H按封頂息 最高升至3厘 分析料美議息後或加P
大新永亨再加H按封頂息 最高升至3厘 分析料美議息後或加P
彭博：瀋陽國資委將接手恒大盛京持股
彭博：瀋陽國資委將接手恒大盛京持股
Naspers沽子公司獲批 啟動減持騰訊計劃
Naspers沽子公司獲批 啟動減持騰訊計劃
為挽人才 梁鳳儀料政府會處理隔離問題
為挽人才 梁鳳儀料政府會處理隔離問題
中石油母轉讓1% A股予中石化集團 深化合作
中石油母轉讓1% A股予中石化集團 深化合作
AMTD青島銀行互控違約索償 涉一項逾20億元投資 未透露內容
AMTD青島銀行互控違約索償 涉一項逾20億元投資 未透露內容
國產健身平台 Keep再申港上巿
國產健身平台 Keep再申港上巿
金源米業伙和田便當攻港車站便當
金源米業伙和田便當攻港車站便當
吉利上月銷量按年升39% 純電車飈4.3倍
吉利上月銷量按年升39% 純電車飈4.3倍
金山雲上季蝕8億
金山雲上季蝕8億
蕭定一再遭申請破產 債主疑股壇活躍人士
蕭定一再遭申請破產 債主疑股壇活躍人士
安永料周內通過分拆諮詢業務 每合伙人派逾百萬美元 最多達4倍年薪
安永料周內通過分拆諮詢業務 每合伙人派逾百萬美元 最多達4倍年薪
科網股開市急跌 美股三大指數早段挫1%
科網股開市急跌 美股三大指數早段挫1%
福士分拆保時捷上市 估值6658億 近年最大IPO
福士分拆保時捷上市 估值6658億 近年最大IPO
張兆聰：炒作內房 只宜短線操作
張兆聰：炒作內房 只宜短線操作
技術取勝：金茂交投轉旺上望2.15元
技術取勝：金茂交投轉旺上望2.15元
劉思明：國企物管地位提升 留意中海物業
劉思明：國企物管地位提升 留意中海物業
周顯：股神也有輸錢時
周顯：股神也有輸錢時
湯文亮：現轉軚的人 幾時再轉軚？
湯文亮：現轉軚的人 幾時再轉軚？
盧楚仁：歐洲問題一波未平一波又起
盧楚仁：歐洲問題一波未平一波又起
黃清瑤：景順亞太區Tom Digby：ETF助分散投資禦風險
黃清瑤：景順亞太區Tom Digby：ETF助分散投資禦風險
景順逾400隻ETF供選擇
景順逾400隻ETF供選擇