國產健身平台 Keep再申港上巿

今年首季收入按年增長37.6%

Keep收入自2019年起按年持續上升，由2019年的6.63億元，增至2021年約16.20億元，按年增長約46.3%；其中逾半來自發售自有品牌運動用品。不過，集團近年積極吸客加強訂閱內容業務，近年推廣費用亦顯著增加，去年度銷售及營銷開支增逾兩倍至9.56億元，加上發行優先股帶來逾19.46億元重估虧損，導致年度虧損按年亦持續增加，並由2019年的7.35億元，增至2021年的29.08億元。

翻查資料，該平台早前已計劃來港上市，今年2月曾遞交上市申請，但有傳其申請因年度虧損，未能通過聆訊而失效。平台早前亦曾研究在美國上市，並集資約5億美元，但受環球局勢影響未能成事。事實上，Keep以外亦有其他公司再度遞交上市申請，人工智能軟件公司北京四範式智能科技，最早於去年遞交申請，現已是第三度申請在港交所主板上市。

SPAC公司Interra Acquisition擬港籌10億

資料顯示，由內地私募股權基金春華資本、農銀國際資管為發起人的SPAC公司Interra Acquisition，已通過本地上市聆訊，計劃在本港上市集資10億港元，並將集中投資大中華地區的創新科技、消費及新零售、高端製造、醫療健康和氣候行動等項目。

至於截止招股的公司中，每股售12港元的叮噹健康（9886）昨截止招股，據悉已獲超額認購，合共錄得1.66億港元孖展認購，以公開發售部分集資4025萬港元計算，錄得逾3倍超額認購。

明報記者

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