AMTD青島銀行互控違約索償 涉一項逾20億元投資 未透露內容

明報記者 鄧偉忠

根據青島銀行上周公告及AMTD Global的入稟狀顯示，雙方是在2015年訂立投資管理協議（IMA），由青島銀行委託AMTD Global投資，金額規模為3.5億美元（約27.3億港元），雙方初期協議涉及「多元化」及「行業集中限制」，條款包括單一證券投資不可多於5000萬美元，以及同一證券不可佔整個投資組合逾25%。

雙方協議條款現「羅生門」

雙方版本主要在於協議條款上出現「羅生門」，青島銀行上周四（1日）入稟高等法院，指AMTD Global今年6月以2.64億美元認購一批證券，違反單一投資不可超過5000萬美元等條款，因此在7月提出終止投資協議，並要求賠償2.64億美元，並要求AMTD Global交還餘下投資組合資產所有權。

AMTD稱已撤投資額限制

至於AMTD Global前日則在入稟狀上指出，投資協議曾在2016年及2020年兩度在雙方同意下作修訂，包括取消多元化及行業集中限制，以及修訂為不可未有雙方同意下取消協議；因此6月份投資不涉違反協議，而且青島銀行要求終止投資協議亦屬無效，指控對方涉及違反協議及失實陳述，要求賠償事件造成的損失。

不過，今次事件核心之一、AMTD Global在今年6月利用青島銀行約2.64億美元認購的股份投資，暫時在青島銀行及AMTD Global入稟狀中，均未見提及涉及的公司和具體內容。