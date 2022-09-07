中石油母轉讓1% A股予中石化集團 深化合作

完成無償轉售後，中石油集團對中石油A股的持股權降1百分點至80.38%，而中石化集團原本沒持有中石油A股，中石油稱，本次無償劃轉不會導致控股股東及實際控制人發生變更。有關交易有待國資委批准。中石油又表示，將密切關注有關批准事項的進展。

無償轉售 市值116億

今次為中石油集團、中石化集團同屬國資委旗下的機構，自1998年重組以來，將原有油田資產劃撥之後，進一步重新建構兩者的關係，尤其在煉化業務領域，雙方事隔多年後，首次展開股權上的合作。兩者在此之前，曾於去年尾討論啟動戰略合作，並簽訂框架協議，合作涉及業務層面及國家油氣保障任務，今次的股權轉售終於具體落實。根據當時簽訂協議內容提出，雙方以此為契機，在油氣業務、新能源、信息化與數碼化等領域，全面深化合作關係。