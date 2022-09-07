內房8月銷售續弱 中海外按年跌一成

雅居樂按年挫41%

雅居樂（3383）上月預售金額錄得50.5億元，按年下跌40.8%，對應銷售建築面積亦跌28.2%至41.5萬平方米；每平方米平均價12,168元。今年首8個月計，雅居樂預售金額為495億元，按年下跌46.2%，對應銷售建築面積亦跌34.5%至389.2萬平方米。

保利置業（0119）8月合同銷售及合同銷售面積分別錄得47億元及約24.7萬平方米，合同銷售均價約每平方米19,180元。以首8個月計，集團合同銷售錄得238億元，按年下跌35%；合同銷售面積跌40.7%至約125.5萬平方米。

融信中國（3301）上月總合約銷售額約26.52億元，合約銷售建築面積約15.6萬平方米，平均合約售價每平方米16,983元。以首8個月計，集團總合約銷售額為489.59億元，按年下跌55.4%；合同銷售面積跌60.6%至約211.2萬平方米。

建業地產（0832），上月物業合同銷售額按年跌67%至17.35億元，合同銷售建築面積跌63.7%至26.6萬平方米。