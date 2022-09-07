沽前成報大廈業權 旭輝套13億 較售予大股東收益多 兩月「撲水」近22億

連同今次出售前成報大廈、完成先舊後新配售股份交易，及在今年7月11日宣布以近1.87億元人民幣，即約2.11億港元，出售上海旭輝純真中心6號樓，旭輝在過去兩個月，便透過多方面渠道回籠資金多達21.7億元（見表1）。今次旭輝改與宏安及APG SPV交易，旭輝預料可以較原來與主席林中的交易，多獲得7800萬元款項淨額，令所獲款項淨額增至6.81億元，同時亦可多獲收益1192.5萬元，最終增至超過2180萬元。

快3個月完成交易收款

另外，新的交易更有望在9月底完成，比原有舊的交易安排，快3個月完成及收款。因此該集團最終決定，改與宏安等交易，藉此增加手上的營運資金。過往分析員多認為，旭輝財務相對其他民營內房為佳，但是近期隨着該集團頻出售套現，甚至小額配售，頓時引起投資界「側目」。

與宏安早有合作發展曦臺

旭輝本身與宏安地產早有合作先例，早在2020年10月份雙方合作以18.8億元，以各佔六成及四成權益之比，收購前成報大廈之前，雙方已共同發展油塘「曦臺」住宅項目。宏安地產亦曾與另一家內房碧桂園（2007）合作，發展馬鞍山項目泓碧。

在旭輝之外，近期內房股亦相繼將手上的香港發展項目沽出套現（見表2）。當中世茂集團（0813）以20.86億元，將西九龍維港匯的發展項目22.5%，轉售予合作伙伴會德豐、信和置業（0083）及爪哇（0251），蝕7.7億元離場。奧園（3883）以9億元將羅便臣道多層物業脫手，亦蝕近1.8億元。合景泰富（1813）在較早前提出以13億元，將啟德尚‧珒溋項目50%權益，料錄稅後溢利4.89億元，連同旭輝是次能夠在獲微利下將前成報大廈權益沽出，已算罕見賺錢案例。

首8月賣樓收入跌近半

旭輝昨亦公布8月售樓數據，售樓收入按年跌23.7%至150.6億元人民幣，單月銷售面積約101.23萬平方米，按年減少10.3%。首8個月共錄得銷售943億元人民幣，按年減46.7%；銷售面積累計629.35萬平方米，按年減少37.7%。

明報記者