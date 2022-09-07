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市建局榮光街項目招標 最高估值36億

【明報專訊】上月接獲31份意向書的市建局土瓜灣榮光街/崇安街發展項目，市建局昨日起邀請發展商入標，下月6日截標。項目將沿用競投前期費用模式，即邀請發展商出價，價高者得，另當賣樓收益逾60億元起便需要分紅，以住宅樓面23.2萬方呎計，即平均每呎售價超過2.58萬元便要分紅，分紅比例由最低20%起。一如以往，項目單位實用面積最少300方呎，當中半數單位須不多於480方呎。

項目另設約4.6萬方呎商場，首5年由發展商跟市建局共同持有，發展商佔七成，市建局佔三成，5年後可出售。市建局表示，中標財團須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目的藍本，包括小街小舖的設計特色、加強區內外的連接性等。綜合市場估計，項目估值約27.8億至36.2億元，即每方呎樓面地價約1萬至1.3萬元。

財團申強拍跑馬地安美大廈

另土地審裁處資料顯示，有財團就跑馬地黃泥涌道63及65號安美大廈提出強拍申請，該財團持有約85.6%業權，尚欠8個單位未能收購，據財團提交的估值報告，項目估值逾5.22億元。事實上，項目毗鄰的黃泥涌道55至57號翠景樓、以及黃泥涌道59及61號、雲地利道36及38號愉華大廈，早前已申請強拍，估值分別約6.11億及約7.068億元。市場預計，3宗強拍申請由同一財團提出，預計3地盤將合併發展。

[香港地產]

相關字詞﹕強拍令 黃泥涌道 土地審裁處 榮光街／崇安街發展項目 市建局

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