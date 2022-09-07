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信置15億放售九龍灣商廈3層

【明報專訊】住宅市道回調，有發展商轉而加快出售非核心物業。信置（0083）持有的九龍灣國際交易中心頂層3個相連樓層，現推出市場放售，意向價近15億元。中原寫字樓部分區營業董事黃美欣表示，是次特約代理出售物業位於國際交易中心29至31樓，每層面積約27,457方呎，共約82,371方呎，以意向呎價約1.8萬元計，每層意向價約4.94億元，即總金額涉約14.82億元。

同時每呎33元招租

黃續稱，物業同時以呎租約33元招租，以全數樓面82,371方呎計，月租約271.8萬元。資料顯示，上述3層原由運動品牌NIKE自2010年起租用，最初月租約115萬元，至2017年續租5年，首3年月租約253萬元，及後月租增至278.4萬元，租約截至今年初，NIKE遷出後物業已空置數月，最新放租租金與對上租約水平相若。

另由旺角老字號大藥房「安康寧藥房」江氏家族，持有超過半世紀的旺角太子彌敦道792號安康寧商業大廈，現委託仲量聯行放售，物業市值約2.8億元，呎價約1.58萬元水平。物業於1982年落成，樓高14層，總樓面即約1.8萬方呎，物業將以現狀及交吉出售。

新世界KOHO申重建近29萬呎商廈

此外，新世界（0017）就觀塘鴻圖道活化工廈KOHO，向城規會申請放寬地積比率限制，以作准許的辦公室、商店及服務行業和食肆用途。項目地盤面積約2萬方呎，新世界申請項目發展地積比率由現時的12倍，增加20%至14.4倍，擬重建一幢29層高商廈，總樓面約28.8萬方呎。資料顯示，KOHO前身為建大工業大廈，2013年獲鵬里資產管理以9.8億元購入，其後活化工廈為商廈項目，總面積達20萬方呎，翻新費約1.7億元。新世界2014年以約16億元購入該廈，平均呎價約8000元。過去數年，市場有指新世界曾以24億元放售，惟一直未有售出。

[香港地產]

相關字詞﹕城規會 新世界 安康寧藥房 信置 國際交易中心

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