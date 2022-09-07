Wetland Seasons Bay 第3期最快本周開價

新地代理租務副總經理孫雅茵透露，Wetland Seasons Bay自設約20個商舖，當中約五成為餐飲食肆，並會引入約克國際幼稚園。她續稱，約八成商舖於今年底開幕，每呎租金介乎80至130元。

MIAMI QUAY I 四日收1200票

市區盤方面，會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國合作發展、樓花期約1年的啟德跑道區MIAMI QUAY I，截至昨晚、4日累收逾1200票，以首兩張價單推出共195伙計，超額約5倍。會德豐地產常務董事黃光耀表示，最快今日公布銷售安排，預計周末中秋長假首輪推售；頂層特色戶料於次輪銷售推出。

瓏碧批入伙紙 部署現樓推

再有市區單幢盤部署推售現樓，碧桂園（2007）旗下九龍城瓏碧，最新獲批入伙紙，發展商料於短期內以現樓形式推售。項目預計入伙日期為明年3月，距今約半年。主打迷你單位、提供共190伙的瓏碧，自今年5月開售至今累售23伙，成交實呎介乎23,144至28,211元，套現逾1.8億元。

[香港地產]