Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2022年9月6日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
人行降外匯存準率 緩人幣跌勢 料最少釋放191億美元 午後反彈重回6.93水平
標普：地方現財困 城投債恐引發風險
財新服務業PMI勝預期 連續3月擴張
港股續受壓 車股跌能源股揚
中國恒大︰清盤呈請聆訊獲批延至11月7日
貝殼研抗風險 增與國企內房合作比例
茂宸兩大股東拒任德章搶殼 批作價不合理兼條件苛刻 不接受要約
周大福提全購佐丹奴 未達50%門檻
鍾培生家族企業 9月15日起停牌
日發違反洗錢要求 負責人「釘牌」8個月
豐盛服務上年度多賺三成
歐醞釀能源危機 歐元見20年低 OPEC+同意減產 油價即彈3%
新iPhone備貨逾3400萬部 超預期
被控操控股價 3B家居CFO墮樓亡
張兆聰：電力需求殷切 東方電氣上升空間大
劉宇亮：新能源調整明顯 低吸良機
何民傑：食米零售價進口價未必掛鈎
梁天卓：從馬太效應 看延後上學的成本效益
薛偉傑：大疆進軍輔助駕駛系統 料可扮演「殺價王」
技術取勝：微創醫療受制20天線
劉思明：大巿沽壓重 資金撈底周期股
周顯：大戶沽股 愈沽愈升
湯文亮：賣了樓之後有何打算？
內地生1.5萬租新港城 高市價一成 匯璽1房預付一年22萬租 恢復面授搶租潮再現
蝶翠峰4房戶 實呎失守9000元
MIAMI QUAY I加推65伙 均呎高首批7%
衍生放售沙田工業中心全層 估值1.9億
KKplus主席 3280萬購跑馬地舖
周顯：大戶沽股 愈沽愈升
【明報專訊】8月24日，巴菲特的旗艦公司巴郡沽出了133萬股比亞迪（1211），平均價格是277.1016元。
相關字詞﹕
投資二三事
周顯
財經專欄
上 / 下一篇新聞
人行降外匯存準率 緩人幣跌勢 料最少釋放191億美元 午後反彈重回6.93水平
標普：地方現財困 城投債恐引發風險
財新服務業PMI勝預期 連續3月擴張
港股續受壓 車股跌能源股揚
中國恒大︰清盤呈請聆訊獲批延至11月7日
貝殼研抗風險 增與國企內房合作比例
茂宸兩大股東拒任德章搶殼 批作價不合理兼條件苛刻 不接受要約
周大福提全購佐丹奴 未達50%門檻
鍾培生家族企業 9月15日起停牌
日發違反洗錢要求 負責人「釘牌」8個月
豐盛服務上年度多賺三成
歐醞釀能源危機 歐元見20年低 OPEC+同意減產 油價即彈3%
新iPhone備貨逾3400萬部 超預期
被控操控股價 3B家居CFO墮樓亡
張兆聰：電力需求殷切 東方電氣上升空間大
劉宇亮：新能源調整明顯 低吸良機
何民傑：食米零售價進口價未必掛鈎
梁天卓：從馬太效應 看延後上學的成本效益
薛偉傑：大疆進軍輔助駕駛系統 料可扮演「殺價王」
技術取勝：微創醫療受制20天線
劉思明：大巿沽壓重 資金撈底周期股
周顯：大戶沽股 愈沽愈升
湯文亮：賣了樓之後有何打算？
內地生1.5萬租新港城 高市價一成 匯璽1房預付一年22萬租 恢復面授搶租潮再現
蝶翠峰4房戶 實呎失守9000元
MIAMI QUAY I加推65伙 均呎高首批7%
衍生放售沙田工業中心全層 估值1.9億
KKplus主席 3280萬購跑馬地舖
人行降外匯存準率 緩人幣跌勢 料最少釋放191億美元 午後反彈重回6.93水平
標普：地方現財困 城投債恐引發風險
財新服務業PMI勝預期 連續3月擴張
港股續受壓 車股跌能源股揚
中國恒大︰清盤呈請聆訊獲批延至11月7日
貝殼研抗風險 增與國企內房合作比例
茂宸兩大股東拒任德章搶殼 批作價不合理兼條件苛刻 不接受要約
周大福提全購佐丹奴 未達50%門檻
鍾培生家族企業 9月15日起停牌
日發違反洗錢要求 負責人「釘牌」8個月
豐盛服務上年度多賺三成
歐醞釀能源危機 歐元見20年低 OPEC+同意減產 油價即彈3%
新iPhone備貨逾3400萬部 超預期
被控操控股價 3B家居CFO墮樓亡
張兆聰：電力需求殷切 東方電氣上升空間大
劉宇亮：新能源調整明顯 低吸良機
何民傑：食米零售價進口價未必掛鈎
梁天卓：從馬太效應 看延後上學的成本效益
薛偉傑：大疆進軍輔助駕駛系統 料可扮演「殺價王」
技術取勝：微創醫療受制20天線
劉思明：大巿沽壓重 資金撈底周期股
湯文亮：賣了樓之後有何打算？
內地生1.5萬租新港城 高市價一成 匯璽1房預付一年22萬租 恢復面授搶租潮再現
蝶翠峰4房戶 實呎失守9000元
MIAMI QUAY I加推65伙 均呎高首批7%
衍生放售沙田工業中心全層 估值1.9億
KKplus主席 3280萬購跑馬地舖
prev
next