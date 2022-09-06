薛偉傑：大疆進軍輔助駕駛系統 料可扮演「殺價王」

業內人士和媒體普遍認為，以大疆的技術累積和產品性價比，將可在汽車輔助駕駛系統市場扮演「殺價王」角色，令低價電動車也能裝上達到L2甚或L2+級別的輔助駕駛系統！

10萬元電動車有望達L2+水平

據悉，大疆最早是在去年4月上海車展中首次發表其「靈犀智駕」系統的多個方案。事隔一年多，終於有合作的電動車落地量產。

翻查舊款的寶駿KiWi EV，是在去年8月推出，售價7.78萬至8.68萬元（人民幣，下同）。至於KiWi EV 2023，則會裝上「靈犀智駕」系統的D80方案，在9月中正式推出。五菱尚未公佈KiWi EV 2023的售價，但市場普遍估計在10萬元以內。

再看看「靈犀智駕」系統的D80方案傳感器配置，主要包括一套前視雙目攝像頭、4 個環視魚眼攝像頭、1個前向毫米波雷達，以及12個超聲波雷達。D80方案沒有採用激光雷達，相信是為了控制成本。有業內人士估計，其硬件總成本不超過6000元。

若KiWi EV 2023的售價在10萬元以內，估計大疆出售「靈犀智駕」系統D80方案給五菱的每套售價只是大約1萬元。雖然大疆沒有直接回應這個估算，但大疆車載公關總監表示，這將是一個「向所有人普及智能駕駛功能非常好的起點」。

雖然價格看來像是入門級，但「靈犀智駕」系統D80方案的功能已包括自適應巡航、高級車道保持、近距離加塞應對、彎道智能減速等行車功能。而在泊車場景下，亦能夠提供輔助泊車、記憶泊車、自主泊車及智能召喚四類應用。一些試駕過的內地汽車媒體認為，其水平已達到L2甚或L2+的水平。

在行車過程中，它能夠據四周的車輛和環境情況來實現自適應調速。在正常駕駛情況下，時速保持在 50至70公里之間；而在擁擠路段則會減速，時速大約在10至30公里之間浮動，但整個過程都是平穩進行。

至於撥桿變道功能，一般認為，已屬於L2+的範圍。有試駕過的汽車媒體工作者更表示，D80方案的撥桿變道功能，甚至已經超越了一些「造車新勢力」的智能變道功能水平。它能夠根據要轉換的車道情況，而自動將時速提高或降低15公里。如果要進入的車道前後空曠，它會十分快地響應變道指令。但若通行條件不合適，它則會細心觀察交通情況，減速等後車通過之後，才迅速變道。

倡人機共駕 按風險提醒車主接管

當然，以現時的技術，即使是最高級的電動車的ADAS系統也不會保證能夠應付所有場景、永遠不會出意外，更何況售價可能只是大約1萬元的「靈犀智駕」系統D80方案。

所以，大疆認為，現在仍處於「人機共駕」時代，需要為輔助駕駛系統劃定邊界，哪些交給機器，哪些需要人工干預。大疆提出了一套逐步降級的策略，當輔助駕駛系統自動識別到潛在危險場景或者不支持的場景時，就會按危險程度來逐步降級功能，並且主動提醒駕駛者接管。

舉例說，在小雨時，它會適當拉開跟車距離。若遇到中雨，它會適當拉開跟車距離，兼且關閉橫向變道功能。若遇到大雨，相機鏡頭又出現髒污等嚴重影響成像質量的場景，更會主動提醒用戶完全接管。

將和五菱合作收集數據

目前看來，D80方案最明顯的缺點，就是只能支援80公里以內的時速。但大疆聲稱，「靈犀智駕」系統其實有D80/D80+和D130/D130+等多個方案。其中 D130/D130+方案將前視雙目攝像頭升級至800萬像素，並增加1個200萬像素的後視攝像頭，還可以加裝激光雷達和，此外運算能力也是D80/D80+的5倍，能夠支援0至130公里的時速。

大眾汽車中國CEO馮思翰曾經表示，正與大疆在視覺信息處理領域合作研發基於各種場景的自動駕駛技術，計劃在2023至2024年搭載上車。現在五菱的KiWi EV 2023裝上「靈犀智駕」系統的D80方案即將推出。不禁令市場猜測，大眾是否會採用較高級的D130/D130+方案。

大疆進軍汽車輔助駕駛系統市場，對於華為、小米甚至百度、Tesla來說，都有一定的影響。但對於消費者來說，卻是樂觀其成。

不過，話得說回來，在公路上避障與在空中避障始終有分別，前者的難度確實較高，場景種類和大數據亦較多，大疆還需要更多時間去累積。據悉，大疆已和五菱合作建立了可以處理海量數據的基礎設施，隨著不斷累積數據來訓練模型，未來還會通過OTA升級，來為KiWi EV 2023解鎖更多功能。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]