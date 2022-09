梁天卓：從馬太效應 看延後上學的成本效益

這是一個奇怪而有趣的現象,因為一個球員玩冰上曲棍球的能力,應該與出生月份沒有什麼關係。Malcolm Gladwell指出,這背後原來與加拿大青少年冰上曲棍球年齡分班的日子有關。原來在加拿大,1月1日是一條分界線,換句話說,一個在1月2日生日的10歲小朋友與另一個在同年12月31日生日(年齡差不多差一歲之多)的小朋友會被編在同一班,於是前者可藉着年齡差別而出現的身高(或體重)優勢而在班上表現突出,從而得到教練更多的關注和栽培,久而久之,後者在冰上曲棍球的前途就因為其出生月份而「輸在起跑線」。

年尾與年頭出生差一年 輸在起跑線

Malcolm Gladwell指這就是心理學中的所謂馬太效應(the Matthew Effect),意即只要獲得了每一點的成功,就會產生累積優勢,使之擁有更大的機會獲得更卓越的成就:“The Matthew Effect refers to a pattern in which those who begin with advantage accumulate more advantage over time and those who begin with disadvantage become more disadvantaged over time.”

不知是否受到Malcolm Gladwell的「啟發」,現時不少父母都希望在其他方面避免讓小孩受馬太效應影響,令他們「輸在起跑線」,例如美國不少父母會讓他們在8月出生的小孩推遲一年上學(美國學校是以9月1日為分班的界線),以免小孩成為班上最年輕的學生。

推遲上學 或覺課程淺易沉悶

父母應否讓小孩延後上學?從成本看,推遲一年上學可能令小孩之後上學覺得課程太悶,另外父母亦需要額外多付一年的學前教育費用;但同時間,可能是由於年紀太輕的小孩集中力不足吧,研究亦發現年紀較小的學童被診斷出有過度活躍症的機會較高。最終這還是要看延後上學是否合乎成本效益。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

http://facebook.com/economics3.0

[梁天卓 經濟學爸]