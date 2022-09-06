茂宸兩大股東拒任德章搶殼 批作價不合理兼條件苛刻 不接受要約

明報記者 陳偉燊

任德章在今年6月上旬主動向茂宸全體股東提出全面收購，總代價11.75億元，至今未發要約文件。自7月下旬，茂宸兩大股東出手力阻要約。在茂宸原本持股8.96%的陳松澤，先於7月26日出資掃入茂宸32.7億股，持股量增至16.33%。

在茂宸持股17.26%的許榮茂亦表明，即使任德章今次要約達成持有至少五成股權條件，將不打算接受任的收購。至於目前在茂宸任非執董的許榮茂女兒許薇薇，亦主動辭任獨立委員會，與交易劃清界線。

溢價15%提要約

踏入8月份，陳松澤再連番出手。根據茂宸昨日最新公告顯示，陳松澤曾經在8月份兩度告知茂宸不打算接受要約，並在9月1日再發信，強調不接受要約是由於任德章提出條件「苛刻及出價不合理」。目前任德章提出要約價，仍比茂宸昨日收市價0.023元溢價15.2%。

翻查資料，陳松澤向來低調，他是在茂宸前高層唐登在2017年12月中大手出貨當日，以4.77億元購入茂宸8.91%，每股作價0.12元，連同7月下旬他在市場內掃貨，他的入貨成本近5.46億元。

許榮茂2016年入股勁蝕6.7億

至於許榮茂，則是在茂宸前高層高寶明任職期間，大力開拓生殖輔助服務，覷準內地推動二孩政策，在2016年9月以戰略投資者身分入股，出資7.37億元，如今變成公司持股最多股東。以昨日收市價計，許榮茂手上持股只值7067.6萬元，帳面大蝕6.66億元。任德章趁低提出要約，在陳、許兩人在茂宸手上持股帳面大蝕下，難以引起兩大股東青睞。