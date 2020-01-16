財新服務業PMI勝預期 連續3月擴張

分析：基礎未穩 仍有下跌壓力

內地防控措施放寬，疫情影響減退，顧客需求回升，帶動整體銷售穩健增長。8月服務業新訂單指數在擴張區間小幅回落，反映服務業需求維持擴張趨勢，但輕微放緩，惟仍有部分企業反映疫情繼續阻礙銷售。8月服務業新出口訂單指數則稍有回落，連續第八個月位於榮枯線以下。財新智庫高級經濟學家王喆表示，服務業仍處於疫後的修復過程中，供求繼續擴張，相比之下，服務業出口受疫情影響較大。

疫情升溫 港PMI轉弱

至於香港方面，8月份標普全球香港PMI經季節調整後，由7月份的52.3降至51.2，仍處於50以上榮枯線，但增速放慢，並且是5個月低位。近期本港新冠確診數字飈升至每日破萬宗，導致市場需求放緩，整體增長回軟。香港私營經濟於第三季度持續擴張，但8月增長屬擴張期內最慢。產量與新訂單量的升幅同時減慢，出口至內地的訂單量萎縮，就業水平亦連跌兩月。業界人士對於未來一年的經營前景再度由看好轉看淡。

標普全球市場財智經濟學家Laura Denman表示，本港新冠確診數字再度上升，8月新增訂單減慢擴張，反映市場需求已經受到影響。港府雖然未有再次調整防疫措施，但企業面臨確診人數飈升的風險，導致進一步削弱訂單需求。