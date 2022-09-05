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買投連險 小心考慮個人需要

【明報專訊】進入退休之年，並不代表不用投資，市場上有不少產品選擇，其中便有投資相連保險。投連險最大特點是具人壽保障，同時具投資及遺產規劃的功能。但在決定購買前，投保人應小心考慮個人情况，知道自己購買投連壽險的原因，了解產品的主要特點和風險，並比較一下，分開購買人壽保單及基金會否更配合自己的需要。

明報記者 龍彩霞

投資者對投連險應該並不陌生，但早年為市場詬病的是費用高昂，而近年保監規定費用要清晰後，投保人士對費用更了解。而投保人在選擇投連險時，由於保險公司就投連壽險徵收多項費用及收費，故投連壽險的整體回報可能低於直接投資於相關基金。除了要了解收費外，也要留意其保單價值及身故賠償，這會受投資風險及巿場波動影響，有關價值或賠償可能遠少於已繳付的保費。不論退保說明文件所示的假設回報率如何，實際回報可能會大幅波動，甚至虧損。

匯豐推首隻保障型投連險

匯豐保險香港推出匯萃保障相連保險計劃，屬全港首隻保障型投資相連壽險，該保單具人壽保障，同時有指定投資選擇。每項投資選擇均與一隻證監會認可基金掛鈎，並由基金經理管理。除了最低身故賠償，該計劃亦讓保單持有人可以在整個保單期內，根據人生不同階段的保障需要，靈活轉換其投資選擇，保單持有人亦可在受保人65歲或之前，從3種保額選擇中調整保障水平。今次推出的保障型投連險提供更高人壽保障，受保人亦可以在沒有任何費用的情况下靈活改變投資組合的基金選擇。

部分基金提供每月派息

保單持有人可在受保人65歲或之前選擇保額相等於應繳保費總額的150%、200%或250%。舉例說，如保單持有人選擇250%身故賠償選項，而受保人於65歲或之前離世，其身故賠償是應繳保費總額的250%或戶口價值的105%，以較高者為準，提供的身故賠償須繳付保險費用。即使受保人的戶口價值跌至零，但保單在符合特定條件下維持有效，他們仍然可以在65歲或之前索償應繳保費總額的250%作為身故賠償。如果65歲後身故，身故賠償為應繳保費總額的100%，扣除所有於受保人身故日期前12個月內所部分提取的款項。

該計劃的保單持有人於保單第一年後，可以調整他們的保額。保單持有人亦可以自由轉換或更改現有的投資選擇保費分配指示。投資選擇包括多元資產、股票、固定收益及ESG基金等投資。同時，部分基金提供每月派息，讓受保人可以每月收息。

該計劃繳付的費用共有兩種，分別是保單管理費用，以每年為戶口價值的1.5%計算，另有保險費用，以受保人的年齡、性別、戶口價值及保額計算。若受保人於首9個保單年度中提取部分款項，保單失效或退保，則可能須繳付提早贖回費用。投資選擇相應的相關基金可另行徵收費用，這些收費會在相關基金單位價格中扣除反映。

因應市場變化隨時轉換組合

匯豐保險香港產品業務主管張家俊表示：「客戶於人生階段有不同需要，要為他們提供靈活的方案以滿足他們的需要變得非常重要。舉例說，大眾對於保障需要往往會因為有了下一代而上升，到了退休時期又會因為他們已經有相對足夠的流動財富而回落。由於儲蓄需要不同，我們亦留意到香港年輕一輩一般較即將退休人士更願意承擔投資風險。此類產品的目的主要鼓勵過往較被市場忽略的年輕一代提早規劃退休，並為市場帶來更多選擇，滿足大眾在不同人生階段的退休需要。」

匯豐保險香港首席分銷業務及客戶總監曾珮珊表示：「對大部分人來說，在現今變化萬千的市場下作投資決定並非容易的事。匯萃保障相連保險計劃讓大眾可以透過一籃子投資選擇以分散風險，亦可以隨着市場變化隨時轉換投資組合。每月供款的特色亦讓他們可以更容易控制及減低因市場波動所產生的風險，加上降低風險機制，我們有信心此計劃將會成為一個滿足大眾所需的人壽保障及退休計劃方案。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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