海之戀‧愛炫美2房 零議價2.3萬租出

黃續稱，上述海之戀‧愛炫美業主，於2017年以884萬元購入單位，現享約3.1厘租金回報率。

HENLEY開放式戶呎租58元

九龍區方面，啟德跑道區全新盤MIAMI QUAY I 開售在即，同區不乏私宅租務成交。香港置業高級營業經理吳仁傑稱，啟德新近入伙大型屋苑THE HENLEY，新錄一個極高層開放式戶租務成交，實用216方呎附連露台、望內園景，業主以約1.3萬元放租2周，吸引外區客洽詢，經議價後減價500元或約4%，以1.25萬元獲承租，實呎租金約58元。

吳續稱，上述業主於2021年以約627.3萬元一手購入單位，現享租金回報率約2.4厘。

曉尚1房實呎租金43元

另外，中原地產首席分區營業經理程智聰稱，深水埗曉尚中層E室，實用322方呎1房間隔，以1.4萬元租出，實呎租金約43元；業主2013年以521.1萬元買入，享3.2厘租金回報率。