經濟

香港地產

沙田第一城2房412萬沽 屋苑兩年新低價

【明報專訊】加息陰霾、疫情再升溫夾擊下，綜合中原、美聯兩大龍頭代理行統計，本港十大指標屋苑過去周末兩日錄約8至10宗成交，而且不乏低價成交；當中新界東大型屋苑沙田第一城，繼8月初有2房戶以420萬元易手、成交價見近2年新低後，最新再有同類2房單位以更低價412萬元成交，刷新2年新低價紀錄。

美聯聯席區域經理翁凱傑表示，上述沙田第一城第40座低層E室，實用284方呎的2房戶，以412萬元易手、實呎14,507元，成交價屬屋苑2年新低，惟原業主早於2003年以83萬元購入，持貨19年，帳面仍賺329萬元或近4倍。

麗港城「大3房戶」跌穿900萬

另一東九龍指標屋苑藍田麗港城，有「大3房戶」成交價跌穿900萬元關口，為2020年爆疫後的同類單位新低價。美林物業分行經理陳松林表示，麗港城第22座低層H室，實用748方呎，3房1套間隔，以870萬元易手，成交價屬同類單位2020年初爆疫後新低、實呎11,631元，呎價為去年2月以來、即約一年半新低。

陳又稱，上述單位裝修企理，惟業主心急沽貨，成交價較市價低約5%，惟原業主早於1995年以約464萬元購入，持貨27年，帳面仍獲利406萬元或87.5%。

維港頌4房業主料損手近兩成

北角半新盤維港頌再錄蝕讓成交。中原首席分區營業董事林志達稱，維港頌錄9月首宗二手成交，屬第8座中層B室，實用1318方呎，4房1套連工人套房間隔，望郵輪碼頭至維港一帶海景，以4200萬元易手，實呎31,866元。上述原業主2017年以4785.2萬元一手買入，帳面蝕585.2萬元或約12%；若連使費計，估計原業主或需實蝕逾830.5萬元或約17%。

雖然二手樓價近日回軟，不少於早前高位入市的業主需蝕讓，但市場亦錄獲利個案。中原高級分區營業董事伍錦基稱，將軍澳天晉第3A座高層D室，實用541方呎，為2房間隔，以1018萬元易手，實呎18,817元；原業主於2019年以930萬元購入，帳面獲利88萬元或約9%。

上 / 下一篇新聞

澳博蘇樹輝：棄投賭牌如棄所有投資 現處虧蝕 與銀行等債權人談改條款
澳博蘇樹輝：棄投賭牌如棄所有投資 現處虧蝕 與銀行等債權人談改條款
資深博彩從業員：仍有兩中介人運作
資深博彩從業員：仍有兩中介人運作
財爺稱港可吸知名外企上市 會計界：須看誘因
財爺稱港可吸知名外企上市 會計界：須看誘因
OPEC+今開會 市場料維持石油產量
OPEC+今開會 市場料維持石油產量
康希諾吸入式新冠疫苗獲批緊急使用
康希諾吸入式新冠疫苗獲批緊急使用
外媒：未來半年美SPAC或退款5850億
外媒：未來半年美SPAC或退款5850億
瑞銀汪濤：美貨幣政策 未來數月或轉向
瑞銀汪濤：美貨幣政策 未來數月或轉向
首域盈信柯雷：比亞迪盈利乏善足陳 估值偏高
首域盈信柯雷：比亞迪盈利乏善足陳 估值偏高
叮噹健康送藥 標榜快過京東阿里 巨頭圍攻競爭劇烈 未有扭虧時間表
叮噹健康送藥 標榜快過京東阿里 巨頭圍攻競爭劇烈 未有扭虧時間表
港15至24歲勞動人口急跌 學者憂漸現「斷層」 長遠削競爭力
港15至24歲勞動人口急跌 學者憂漸現「斷層」 長遠削競爭力
出生率跌單程證來港減 15歲以下人口流失
出生率跌單程證來港減 15歲以下人口流失
內地手機品牌榮耀 擬海外推「摺機」
內地手機品牌榮耀 擬海外推「摺機」
滯銷水果製成凍乾果粉減浪費
滯銷水果製成凍乾果粉減浪費
真空冷凍乾燥技術 處理太空人食品
真空冷凍乾燥技術 處理太空人食品
李澄幸：投資不宜太集中 宜諮詢專業人士
李澄幸：投資不宜太集中 宜諮詢專業人士
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：股價處高位 騰訊Put 25537
金子：股價處高位 騰訊Put 25537
張兆聰：領展守低位可博反彈
張兆聰：領展守低位可博反彈
張兆聰：衰退通縮來 債券勝股票
張兆聰：衰退通縮來 債券勝股票
伍禮賢：憧憬行業需求見底 潤泥上望5.2元
伍禮賢：憧憬行業需求見底 潤泥上望5.2元
洪龍荃、卓穎姿：瓜子龍頭洽洽食品 線下銷售網絡強
洪龍荃、卓穎姿：瓜子龍頭洽洽食品 線下銷售網絡強
謝偉銓：做好預防維修 助提升樓宇質素
謝偉銓：做好預防維修 助提升樓宇質素
日開放自由行 換Yen鬥着數
日開放自由行 換Yen鬥着數
沈永年：回鄉證更新 內銀戶口不再被凍
沈永年：回鄉證更新 內銀戶口不再被凍
林嘉文：美元超買 短線看就業
林嘉文：美元超買 短線看就業
區偉志：被製造的NFT交易流量
區偉志：被製造的NFT交易流量
張玉峰：微軟——美科技股心水之選
張玉峰：微軟——美科技股心水之選
陸振球：平保績差 難說非戰之罪
陸振球：平保績差 難說非戰之罪
陸振球：港股沽空率新高 或挾空倉
陸振球：港股沽空率新高 或挾空倉
林少陽：傳統舊經濟股 估值低無可低
林少陽：傳統舊經濟股 估值低無可低
技術取勝：小輪250天線有支持
技術取勝：小輪250天線有支持
李聲揚：HKTV網購微利 估值不算便宜
李聲揚：HKTV網購微利 估值不算便宜
蔡金強：美團全面突圍
蔡金強：美團全面突圍
徐家健：人才外流好處 今天香港未必受惠
徐家健：人才外流好處 今天香港未必受惠
艾雲豪：1998保匯戰的英雄
艾雲豪：1998保匯戰的英雄
李順威：歐洲氣價飈的連鎖影響
李順威：歐洲氣價飈的連鎖影響
劉思明：股市欠動力 暫只宜博反彈
劉思明：股市欠動力 暫只宜博反彈
何啟聰：資金流好倉 快手牛61649
何啟聰：資金流好倉 快手牛61649
瑞銀亞洲：投資者築好倉 美團購17331
瑞銀亞洲：投資者築好倉 美團購17331
摩根大通亞洲：憧憬再實物分派 騰訊購20867
摩根大通亞洲：憧憬再實物分派 騰訊購20867
周顯：這時勢 買藝術品都要諗過度過
周顯：這時勢 買藝術品都要諗過度過
張佩儀：選擇多元投資 為積蓄長遠增值
張佩儀：選擇多元投資 為積蓄長遠增值
王弼：META增付費服務屬利好
王弼：META增付費服務屬利好
曾淵滄：建滔有餘錢可回購股份
曾淵滄：建滔有餘錢可回購股份
湯文亮：解封後料大量外籍人湧港
湯文亮：解封後料大量外籍人湧港
陳永傑：加息減息 樓市必經之路
陳永傑：加息減息 樓市必經之路
廖偉強：「賣豬仔」事件的啟示
廖偉強：「賣豬仔」事件的啟示
布少明：疫下代理淘汰戰升級
布少明：疫下代理淘汰戰升級
馬泰陽：新盤接力推 9月料續俏
馬泰陽：新盤接力推 9月料續俏
太古斥千億強化地產投資組合 在港增土儲 內地物業樓面望10年倍增
太古斥千億強化地產投資組合 在港增土儲 內地物業樓面望10年倍增
期待恢復通關 讓經濟復常
期待恢復通關 讓經濟復常
MIAMI QUAY I兩日收800票 超額5倍
MIAMI QUAY I兩日收800票 超額5倍
海之戀‧愛炫美2房 零議價2.3萬租出
海之戀‧愛炫美2房 零議價2.3萬租出
雲咸街商廈全層 叫價3600萬
雲咸街商廈全層 叫價3600萬
林海山城豪宅享大埔海景
林海山城豪宅享大埔海景
駿景園上月成交價量齊跌
駿景園上月成交價量齊跌
買投連險 小心考慮個人需要
買投連險 小心考慮個人需要