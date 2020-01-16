MIAMI QUAY I兩日收800票 超額5倍

會德豐地產常務董事黃光耀表示，日內將加推項目最少一成單位應市、即涉約65伙，由於接獲不少客人查詢3房單位，價單第2號將涵蓋此類戶型單位，包括實用面積716方呎的3房1套連工作間戶型，料新一批單位將有5%至10%提價空間。

天際特色戶獲10組準買家查詢

黃預計，MIAMI QUAY I 有機會於中秋長假期進行首輪銷售，而僅提供一伙的天際特色單位亦接獲約10組準買家查詢，稍後再落實招標安排。

至於MIAMI QUAY I 的入票人士，黃光耀表示，以用家為主，佔約七成，亦不乏投資客，佔約三成；客源分佈方面，來自九龍的客人佔逾五成、尤其是以九龍東居住或工作人士為主，港島客、新界客分別佔約25%。MIAMI QUAY I 上周六起對外開放位於尖沙嘴海港城港威大廈的實體展銷廳及網上VR展銷廳，兩者過去兩天合共累逾3萬人次參觀。

至於整體一手市况，綜合市場資訊，新盤市場本月首4日累錄約70宗成交；其中信置（0083）系已屆現樓的大埔白石角逸瓏灣8、觀塘凱匯均錄特色戶招標成交，兩盤兩日合共吸金5265.8萬元。

逸瓏灣8凱滙沽3伙吸金5265萬

逸瓏灣8最新售出2伙，其中第2座2樓A室，實用面積943方呎、4房1套連多用套房間隔，連141方呎平台，成交價1844.8萬元，實呎19,563元，屋苑所有平台特色戶已告沽清。

至於同系凱滙，沽出第2座6樓A室，實用面積860方呎，為3房1套連多用途套房間隔，連113方呎平台，成交價1688萬元、實呎19,628元。

芳菲周末沽2伙 1房呎售2.7萬

新盤市場不乏單幢項目推出應市，惟交投相對較疏落。協成行發展、位於何文田勝利道芳菲，昨再沽1伙，屬17樓B室，實用286方呎1房套間隔，成交價776.9萬元、實呎27,164元。芳菲早前更新價單，新增5%優惠變相減價後，於上周六重新以現樓形式推售11伙，周末兩日累沽2伙，套現1773.9萬元。