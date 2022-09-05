布少明：疫下代理淘汰戰升級

目前本港充斥不少負面因素，整體樓市氣氛亦欠佳，但地產代理人數卻回升。據地監局截至8月底數據，持牌地產代理共有41,684人，按月增加247人，平均每8名地產代理搶「一刁」。此外，若以2022年全年住宅預計交投量，以及年內首7個月的平均持牌代理人數推算，今年一手私樓每月平均約37.8名代理爭一張單，為9年新高；至於二手住宅每月平均11.9名代理爭一張單，更創出有紀錄以來的高位。

地產代理業只屬芸芸飽受疫情影響的行業之一。環球經濟表現平平，疫情肆虐及移民潮持續，已令本港急需面對人才與資金外流的問題；加上俄烏戰爭、中美關係緊張，內地監管風暴等利淡因素同時衝擊，大大打擊本港各大支柱行業如金融、進出口等。

對於如何提振低迷的交投，筆者早前專欄已詳談，最佳辦法自然是寬減部分辣招，甚至全面撤辣，因為業主或商家經濟狀况告急，急需賣樓套現時卻被不同辣稅「懲罰」，絕不合理，減辣同時增加盤源供應，可令樓市發展更穩定及健康。香港一日未能與內地「全面通關」，或者政府不會考慮減辣，短期樓市難有表現。現時地產代理業界面對的競爭空前激烈，想在嚴苛的環境求存，我們必須積極裝備及提高自己專業水平，多為客人提高增值服務，如股神所言，「只有在潮退時才知道誰在裸泳」。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]