經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：加息減息 樓市必經之路

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會表示，為抑制通脹，聯儲局可能需要一段時間將聯邦基金利率維持在高位，家庭及企業將感受到一些痛苦。香港樓市投資期長達二三十年，加息減息是必經之路，樓市投資市場的成功秘訣是汰弱留強，筆者認為具實力投資者依然值得參與這個遊戲。

鮑威爾表示，聯儲局目前首務是將通脹降至設定目標2%，承認降低通脹會導致經濟增長放緩，勞動力市場亦可能出現疲態，為家庭及企業帶來一些痛苦。早前聯儲局官員預測，聯邦基金利率直至2023年底將處於略低於4厘水平，隨着新經濟數據即將到來，9月份貨幣政策例會上成員更新該預測。在下次貨幣政策例會上，再次大幅上調聯邦基金利率目標範圍是合適的。

鮑威爾言論放「鷹」，暗示利率在未來一段時間保持高位，9月份可能再加息0.75厘，打破市場對聯儲局放緩加息的預期，導致同日美股急挫，三大指數跌逾3%至4%，道指急挫逾1000點。

加息無疑對投資樓市及股市不利，美股當日率先反映。但樓市是一個長達二三十年的長線投資，香港樓市有多種印花稅辣招，早已沒有短炒，參與者都是長線投資者，投資期內應該必有加息減息周期，很難無風無浪一帆風順。

近年甚多人羨慕早年置業的人享受到樓市升值的滋味，部分業主現在更不必供樓。

但多人未領略過上世紀八十年代初按揭利率達21厘的高息壓力，當年供樓的人的確有心有力。即使現在加息至4厘左右，與當年21厘相比仍是低息。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

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