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2022年9月5日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
澳博蘇樹輝：棄投賭牌如棄所有投資 現處虧蝕 與銀行等債權人談改條款
資深博彩從業員：仍有兩中介人運作
財爺稱港可吸知名外企上市 會計界：須看誘因
OPEC+今開會 市場料維持石油產量
康希諾吸入式新冠疫苗獲批緊急使用
外媒：未來半年美SPAC或退款5850億
瑞銀汪濤：美貨幣政策 未來數月或轉向
首域盈信柯雷：比亞迪盈利乏善足陳 估值偏高
叮噹健康送藥 標榜快過京東阿里 巨頭圍攻競爭劇烈 未有扭虧時間表
港15至24歲勞動人口急跌 學者憂漸現「斷層」 長遠削競爭力
出生率跌單程證來港減 15歲以下人口流失
內地手機品牌榮耀 擬海外推「摺機」
滯銷水果製成凍乾果粉減浪費
真空冷凍乾燥技術 處理太空人食品
李澄幸：投資不宜太集中 宜諮詢專業人士
環球經濟數據
金子：股價處高位 騰訊Put 25537
張兆聰：領展守低位可博反彈
張兆聰：衰退通縮來 債券勝股票
伍禮賢：憧憬行業需求見底 潤泥上望5.2元
洪龍荃、卓穎姿：瓜子龍頭洽洽食品 線下銷售網絡強
謝偉銓：做好預防維修 助提升樓宇質素
日開放自由行 換Yen鬥着數
沈永年：回鄉證更新 內銀戶口不再被凍
林嘉文：美元超買 短線看就業
區偉志：被製造的NFT交易流量
張玉峰：微軟——美科技股心水之選
陸振球：平保績差 難說非戰之罪
陸振球：港股沽空率新高 或挾空倉
林少陽：傳統舊經濟股 估值低無可低
技術取勝：小輪250天線有支持
李聲揚：HKTV網購微利 估值不算便宜
蔡金強：美團全面突圍
徐家健：人才外流好處 今天香港未必受惠
艾雲豪：1998保匯戰的英雄
李順威：歐洲氣價飈的連鎖影響
劉思明：股市欠動力 暫只宜博反彈
何啟聰：資金流好倉 快手牛61649
瑞銀亞洲：投資者築好倉 美團購17331
摩根大通亞洲：憧憬再實物分派 騰訊購20867
周顯：這時勢 買藝術品都要諗過度過
張佩儀：選擇多元投資 為積蓄長遠增值
王弼：META增付費服務屬利好
曾淵滄：建滔有餘錢可回購股份
湯文亮：解封後料大量外籍人湧港
陳永傑：加息減息 樓市必經之路
廖偉強：「賣豬仔」事件的啟示
布少明：疫下代理淘汰戰升級
馬泰陽：新盤接力推 9月料續俏
太古斥千億強化地產投資組合 在港增土儲 內地物業樓面望10年倍增
期待恢復通關 讓經濟復常
MIAMI QUAY I兩日收800票 超額5倍
沙田第一城2房412萬沽 屋苑兩年新低價
海之戀‧愛炫美2房 零議價2.3萬租出
雲咸街商廈全層 叫價3600萬
林海山城豪宅享大埔海景
駿景園上月成交價量齊跌
買投連險 小心考慮個人需要
劉思明：股市欠動力 暫只宜博反彈
【明報專訊】外圍股市疲弱，港股再度重壓，增長或價值股均被沽售，部分更已展開新跌勢。整體格局偏淡，動力股匱乏，短線入市只是博反彈。
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