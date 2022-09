【明報專訊】在準備特許金融分析師學會(CFA Society Hong Kong)30周年著作的過程中,找了港大著名學者饒餘慶撰寫的《Asian Financial Crisis and the Ordeal of Hong Kong》,翻閱當中的軼事趣聞,一方面覺得這本書應該是衝擊奧斯卡得獎電影《沽注一擲(The Big Short)》原著的姊妹作;另一方面,也得為那一代的香港市民驕傲。