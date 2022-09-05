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張玉峰：微軟——美科技股心水之選

【明報專訊】不少散戶向來對一眾科技股情有獨鍾，尤其在大市暢旺時，一隻龍頭科技股已經足以令人「賺到笑」，只是如今市况未盡人意。筆者一直有買入美國科技股作長線部署，其中一隻愛股就是微軟（美：MSFT），今期姑且跟大家淺談這家美國市值第二大的公司。截至上周五，微軟市值約1.95萬億美元，僅次蘋果（美：AAPL）。由無處不在的微軟軟件首次開始為公司帶來數十億美元的年利潤近3年之後，微軟展現了一種獨特且極具價值的自我改造能力。若讀者能在茫茫股海中挑選出最賺錢的公司並投資它們，那麼投資將變得非常容易。

微軟除了本業出色，令每天有數百萬人使用Microsoft Office，該公司的Azure雲平台業務亦是極具潛力的「金蛋」。微軟於7月公布，旗下Azure雲服務平台第四財季銷售額增長40%，上年同期增幅約為50%。微軟首席執行官Satya Nadella在7月的財報電話會議上亦稱，微軟未能免受當前經濟動盪的影響，但這些動盪可能會促使試圖用數碼技術增強實力的企業增加支出，以便在某種意義上挺過這種宏觀環境。雖然美元持續走強，但微軟能夠交到這個成績，已經很亮眼。

本業出色 Azure潛力金蛋

亞馬遜（美：AMZN）通過AWS也接觸到了類似的雲，但微軟正在超越它們並佔據市場份額。在科技領域增長最快的市場上，微軟再次展示了一種令人印象深刻的能力，有條件與擁有大量資源的根深柢固的市場領導者抗衡。筆者預計這個趨勢在未來將持續下去，因為亞馬遜被迫應對擁有160萬員工的全球物流業務，並要試圖捍衛AWS的市場份額，可謂應付兩大戰場。由於雲市場快速增長，這不一定是零和交易，但微軟的其他業務對筆者來說比亞馬遜更具吸引力。

微軟另一業務亮點就是對動視暴雪（美：ATVI）的收購交易，合併後的公司將成為全球第三大視頻遊戲公司。有趣的是，「股神」巴菲特（Warren Buffett）今年押注了數十億美元，賭這筆交易將會完成。事實上，微軟將其遊戲收入埋藏在Windows與其他包羅萬有的傳統業務中。這條業務線或多或少停滯不前，但推動這一舉措的目的是讓微軟與全球視頻遊戲市場更加緊密地聯繫在一起，預計未來5年該市場將以每年12%左右的速度增長。

在基本面上，微軟除了屬行業的大型企業，其現金流亦非常充足，他日要併購開拓市場，亦有足夠的彈藥，大大減低環球借貸成本增加帶來的壓力，其下行風險和估值風險相對同行為低。不得不提的是，Microsoft Office遵循科技行業從主要銷售產品轉向主要銷售訂閱的宏偉計劃，此極大地提高了微軟從Office賺取收入的能力，實屬明智之舉。

在大市風高浪急之際，微軟股價亦難獨善其身，但由於公司有實質業務，且現金充裕，他日的反彈力會更好，長線來說或許獲得不錯的回報。

惠峰國際發展董事

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[張玉峰 世界為觀]

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