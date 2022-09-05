經濟
幫你格價

投資策略

日開放自由行 換Yen鬥着數

【明報專訊】日前日本進一步放寬旅客的入境限制，自9月7日起，每日入境人數上限將提高至5萬，同時又容許毋須隨導遊以自由行的方式入境。上周日圓兌美元持續低走，刷新24年低位，每百日圓兌港元亦低見5.6，如有意前往日本旅遊，可以趁低儲定日圓。

明報記者 黃清瑤

比較市面上的找換店和銀行，如果要選出最優惠的兌換率，主要是透過銀行以現鈔或電匯買入，當中可以考慮華僑永亨銀行，如上周五，透過現鈔買入，每百日圓兌5.6港元（見表1），貼近市場匯率走勢。其次可考慮招商永隆銀行，並以電匯價買入，同樣是每百日圓兌5.6港元。

華僑永亨招商永隆匯水最好

至於兌換率最昂貴的銀行是匯豐及恒生銀行，以現鈔價買入，每百日圓匯率為5.67港元，以兌換50萬日圓計算，需要以28,350港元兌換，高於華僑永亨及招商永隆銀行的28,000港元。其他銀行電匯價普遍都較現鈔價便宜，比較的多家銀行，每百日圓匯價介乎5.60至5.65港元，現鈔價較高，介乎5.60至5.67港元水平。

如果沒有銀行帳戶，又或者要盡快領取日圓，選擇找換店會較為理想。比較市面多家找換店匯率，發現整體匯價偏高，例如上環吉祥找換店每百日圓兌港元匯率高達5.91水平，倘若兌換50萬日圓，即需要29,550港元，比起匯價最便宜的華僑永亨銀行及招商永隆銀行高出1550元。而在眾多找換店之中，價錢最為便宜的是荔枝角銀豐找換店，每百日圓兌換率為5.64港元。

找換店整體匯價較高

過去半年日圓走勢飄忽，但持續於低水平徘徊，數月前，日圓兌港元見5.9水平時，相信已經有不少市民入市，惟之後匯價一浪低於一浪。事實上，目前日圓匯價處於過去24年以來的新低，華僑永亨銀行發表市場展望稱，日本央行審議委員中川順子強調需要暫時保持超寬鬆貨幣政策，該央行與其他主要央行貨幣政策背道而馳，加上利差因素影響，利淡日圓表現。對於未來兩周匯率走勢，支持位分別處於每百日圓兌5.6及5.57水平。

簽證機票住宿 須旅社安排

日本觀光廳上周發出新指引，9月7日起接受無導遊陪同的訪日旅行團，可透過旅行社安排來回機票、辦理簽證及預訂住宿，旅客抵日後可自由活動。日本國家旅遊局表示，暫未有自由行動的詳細指引，料日本觀光廳本周會有更詳細資料。

有旅行社表示，根據指引，旅客不可自行預訂機票和住宿，須經旅行社代訂；又或由導遊跟團出發，抵埗後可選擇自由活動。旅客在日本期間手機必須可接收短訊或電郵，以便聯絡。旅客須先向日本觀光廳申報旅日行程，但預料不用太仔細，例如須申報到東京觀光購物，若其間到澀谷則毋須申報，亦毋須說明到哪裏用膳。自由活動申請最終須由領事館審批決定，指引亦未要求旅行社追蹤旅客行程，實行誠實機制，原則是若在日期間感染新冠可供當局追蹤。

至於檢測要求方面，9月7日後，倘若已經接種3劑疫苗，毋須核酸檢測陰性證明即可入境，入境後毋須隔離。如果未打齊3針，在出發前就要有72小時內的新冠病毒陰性證明。值得留意的是，按香港防疫政策，所有抵港者必須已接種兩劑疫苗，因此，如果沒有打針或少於兩針疫苗，有機會無法返港。

機票價格遠貴過疫情前

與昔日相比，現時前往日本的開支大幅增加，除了需要繳付額外的簽證費，機票價格亦大幅上升。翻查機票查詢網站，發現9月7日以後前往東京及大阪皆有直航，但前往沖繩、福岡、札幌則沒有直航，並至少有一個中途站，未連稅的機票價格都高於6000元或以上。

當中，就以前往東京為例，機票價格最便宜的是香港快運，9月12日早上10時出發，16日下午4時40分回程，機票費用最便宜為3118元，由於是廉航，因此價格不包括行李，倘若連同20公斤的行李費用，每張機票價格為3664元。同樣日期，機票價格最昂貴的是國泰航空，9月12日下午3時出發，16日要乘搭日本航空及設有一個中途站，機票價格為1.1萬元。其他航空公司包括日本航空及全日空航空，機票價格介乎6000至7000元。

前往大阪的機票價格亦不便宜，9月中而言，只有香港快運及香港航空提供直航選擇，而其他日子沒有直航。就以9月13日為例，乘坐香港快運前往大阪，並於9月17日乘坐國泰航空回港，機票費用為3994元，但要留意，香港快運航空並沒有包括行李，要聯絡航空公司額外繳付行李費用。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

相關字詞﹕市民 香港快運 貨幣政策 匯豐 核酸檢測 疫苗 日本

上 / 下一篇新聞

澳博蘇樹輝：棄投賭牌如棄所有投資 現處虧蝕 與銀行等債權人談改條款
澳博蘇樹輝：棄投賭牌如棄所有投資 現處虧蝕 與銀行等債權人談改條款
資深博彩從業員：仍有兩中介人運作
資深博彩從業員：仍有兩中介人運作
財爺稱港可吸知名外企上市 會計界：須看誘因
財爺稱港可吸知名外企上市 會計界：須看誘因
OPEC+今開會 市場料維持石油產量
OPEC+今開會 市場料維持石油產量
康希諾吸入式新冠疫苗獲批緊急使用
康希諾吸入式新冠疫苗獲批緊急使用
外媒：未來半年美SPAC或退款5850億
外媒：未來半年美SPAC或退款5850億
瑞銀汪濤：美貨幣政策 未來數月或轉向
瑞銀汪濤：美貨幣政策 未來數月或轉向
首域盈信柯雷：比亞迪盈利乏善足陳 估值偏高
首域盈信柯雷：比亞迪盈利乏善足陳 估值偏高
叮噹健康送藥 標榜快過京東阿里 巨頭圍攻競爭劇烈 未有扭虧時間表
叮噹健康送藥 標榜快過京東阿里 巨頭圍攻競爭劇烈 未有扭虧時間表
港15至24歲勞動人口急跌 學者憂漸現「斷層」 長遠削競爭力
港15至24歲勞動人口急跌 學者憂漸現「斷層」 長遠削競爭力
出生率跌單程證來港減 15歲以下人口流失
出生率跌單程證來港減 15歲以下人口流失
內地手機品牌榮耀 擬海外推「摺機」
內地手機品牌榮耀 擬海外推「摺機」
滯銷水果製成凍乾果粉減浪費
滯銷水果製成凍乾果粉減浪費
真空冷凍乾燥技術 處理太空人食品
真空冷凍乾燥技術 處理太空人食品
李澄幸：投資不宜太集中 宜諮詢專業人士
李澄幸：投資不宜太集中 宜諮詢專業人士
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：股價處高位 騰訊Put 25537
金子：股價處高位 騰訊Put 25537
張兆聰：領展守低位可博反彈
張兆聰：領展守低位可博反彈
張兆聰：衰退通縮來 債券勝股票
張兆聰：衰退通縮來 債券勝股票
伍禮賢：憧憬行業需求見底 潤泥上望5.2元
伍禮賢：憧憬行業需求見底 潤泥上望5.2元
洪龍荃、卓穎姿：瓜子龍頭洽洽食品 線下銷售網絡強
洪龍荃、卓穎姿：瓜子龍頭洽洽食品 線下銷售網絡強
謝偉銓：做好預防維修 助提升樓宇質素
謝偉銓：做好預防維修 助提升樓宇質素
沈永年：回鄉證更新 內銀戶口不再被凍
沈永年：回鄉證更新 內銀戶口不再被凍
林嘉文：美元超買 短線看就業
林嘉文：美元超買 短線看就業
區偉志：被製造的NFT交易流量
區偉志：被製造的NFT交易流量
張玉峰：微軟——美科技股心水之選
張玉峰：微軟——美科技股心水之選
陸振球：平保績差 難說非戰之罪
陸振球：平保績差 難說非戰之罪
陸振球：港股沽空率新高 或挾空倉
陸振球：港股沽空率新高 或挾空倉
林少陽：傳統舊經濟股 估值低無可低
林少陽：傳統舊經濟股 估值低無可低
技術取勝：小輪250天線有支持
技術取勝：小輪250天線有支持
李聲揚：HKTV網購微利 估值不算便宜
李聲揚：HKTV網購微利 估值不算便宜
蔡金強：美團全面突圍
蔡金強：美團全面突圍
徐家健：人才外流好處 今天香港未必受惠
徐家健：人才外流好處 今天香港未必受惠
艾雲豪：1998保匯戰的英雄
艾雲豪：1998保匯戰的英雄
李順威：歐洲氣價飈的連鎖影響
李順威：歐洲氣價飈的連鎖影響
劉思明：股市欠動力 暫只宜博反彈
劉思明：股市欠動力 暫只宜博反彈
何啟聰：資金流好倉 快手牛61649
何啟聰：資金流好倉 快手牛61649
瑞銀亞洲：投資者築好倉 美團購17331
瑞銀亞洲：投資者築好倉 美團購17331
摩根大通亞洲：憧憬再實物分派 騰訊購20867
摩根大通亞洲：憧憬再實物分派 騰訊購20867
周顯：這時勢 買藝術品都要諗過度過
周顯：這時勢 買藝術品都要諗過度過
張佩儀：選擇多元投資 為積蓄長遠增值
張佩儀：選擇多元投資 為積蓄長遠增值
王弼：META增付費服務屬利好
王弼：META增付費服務屬利好
曾淵滄：建滔有餘錢可回購股份
曾淵滄：建滔有餘錢可回購股份
湯文亮：解封後料大量外籍人湧港
湯文亮：解封後料大量外籍人湧港
陳永傑：加息減息 樓市必經之路
陳永傑：加息減息 樓市必經之路
廖偉強：「賣豬仔」事件的啟示
廖偉強：「賣豬仔」事件的啟示
布少明：疫下代理淘汰戰升級
布少明：疫下代理淘汰戰升級
馬泰陽：新盤接力推 9月料續俏
馬泰陽：新盤接力推 9月料續俏
太古斥千億強化地產投資組合 在港增土儲 內地物業樓面望10年倍增
太古斥千億強化地產投資組合 在港增土儲 內地物業樓面望10年倍增
期待恢復通關 讓經濟復常
期待恢復通關 讓經濟復常
MIAMI QUAY I兩日收800票 超額5倍
MIAMI QUAY I兩日收800票 超額5倍
沙田第一城2房412萬沽 屋苑兩年新低價
沙田第一城2房412萬沽 屋苑兩年新低價
海之戀‧愛炫美2房 零議價2.3萬租出
海之戀‧愛炫美2房 零議價2.3萬租出
雲咸街商廈全層 叫價3600萬
雲咸街商廈全層 叫價3600萬
林海山城豪宅享大埔海景
林海山城豪宅享大埔海景
駿景園上月成交價量齊跌
駿景園上月成交價量齊跌
買投連險 小心考慮個人需要
買投連險 小心考慮個人需要