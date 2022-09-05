叮噹健康送藥 標榜快過京東阿里 巨頭圍攻競爭劇烈 未有扭虧時間表

撰文：旻晞

叮噹健康是次招股共引入3家基石投資者認購合共74%發售股份，認購佔比頗高，單是陽光保險便認購了48.7%公開發售股份，即1634萬股；另外嘉實基金及湖北濟川藥業董事曹飛則分別認購654萬股及196萬股，佔發售股份的19.5%及5.9%。是次招股聯合保薦人為中金及招銀國際。

叮噹健康按去年收入計，屬中國數字零售藥房行業排名第三，惟市場佔有率亦僅1%；但若以即時到家數字藥房行業市場計，則是最大的產品及服務供應商，市場佔有率達6.8%。

線上線下分銷網絡具優勢

集團業務主要是藥品到家服務，用戶在網上診治後，並透過集團平台，快速獲取非處方藥、處方藥及醫療健康產品，集團聲稱提供7×24小時、28分鐘內送達服務承諾，較競爭對手如京東健康（6618）、阿里健康（0241）的30分鐘略勝一籌。要做到這種服務要求，源於集團已建立龐大線上線下分銷網絡，線上集團有自營平台及與其他知名第三方線上平台，直接向客戶出售產品；線下方面，截至最後可行日期，集團於內地17個城市建立351個智慧藥房網絡。集團直接從醫藥公司合作夥伴採購產品，透過以上3個渠道向用戶銷售。物流方面，集團主要透過外包安排及物流服務協議與配送合作夥伴及第三方承運人合作。

在線診療服務 帶來訂單比率提升

叮噹健康亦有提供在線診療服務，其醫療團隊主要包括20名全職及72名兼職醫生，並通過第三方醫療機構合作的800多名外部醫生，但須留意除醫療諮詢服務外，在線診療服務並未有為集團帶來任何收入，換句話說，在線診療服務對集團的主要貢獻，是醫生及後開出的配藥方（尤其處方藥）所帶的醫藥銷售。往績期間，在線診療服務的轉化率、即用戶使用集團在線診療服務後所獲取的處方數目，與其後用戶向集團下訂單的數目比率，見逐年提升，由2018年的51.4%升至今年第一季的81.1%，即有逾八成用戶在使用集團在線診療服務後、同時於集團下達藥品訂單。

目前叮噹自營平台的註冊用戶數目，由2018年的1590萬名增至今年6月底的3570萬名，今年上半年平均月活躍用戶180萬名、平均付費用戶人數70萬，成為集團賴以發展業務的基礎。

次季收入增長急放緩 毛利率呈跌勢

從業績看，近年收益能保持較快增長（圖），而今年上半年遇上內地疫情最嚴峻之時，集團收入仍保持21%增長，但留意單計第二季增長則大幅放緩至1.5%。按藥品分類，集團近年於非處方藥、處方藥及健康產品收入佔比大體各佔三成左右。毛利率較高的健康產品銷售收益佔比由2018年接近五成，降至今年第一季的37%，加上成本較快增長，令集團整體毛利率近年呈然下跌趨勢。

另一方面，市場競爭激烈，多間互聯網巨頭理所當然有參與網上賣藥、「最後一公里送藥」市場。賣藥平台如阿里健康、京東健康、平安好醫生（1833）於知名度、用戶規模、財力資源都較叮噹健康優勝。即使叮噹聲稱其28分鐘內的送貨時間較競爭對手為快，但僅數分鐘的差距是否足以成為集團的「殺手鐧」，存在疑問。消費者於美團（3690）叫外賣、買鮮肉蔬菜，到買藥也已成為習慣，叮噹要維持競爭力，長期的補貼政策似乎難免。

於是，收入即使高升，仍不能逃過行業「特色」：普遍虧損。過去3年集團虧損逐年擴大，即使扣除金融資產負債公允值損失後的經調整虧損金額實際較帳面少，但直至去年為止，經調整虧損仍是擴大當中，至今年首季才見回落，虧損仍是主要歸咎於「行業老毛病」，就是新行業開拓市場涉及的大量營業、銷售及推廣成本如補貼政策所致。集團已表明，預計會繼續錄得淨虧損，能否實現盈利仍屬未知數。

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