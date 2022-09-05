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瑞銀汪濤：美貨幣政策 未來數月或轉向

【明報專訊】美國聯儲局加息陰霾持續，上周美匯指數續漲，創近20年新高，美股三大指數均大跌，拖累恒指亦急挫717點或3.56%，今期封面故事由瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤分析最新形勢。汪濤認為，美匯升勢已到了強弩之末，原因是未來幾個月美國經濟有可能出現非常明顯的經濟衰退迹象，而且當地通脹已開始下行，預料聯儲局加息的趨勢將會改變。她又說，隨着中國內地疫情進一步受控、刺激政策的加碼，下半年經濟料較第二季有明顯的好轉，料今年GDP按年增長3%，明年增長更可望加快至5%或以上。

明報記者 葉創成

作為全球最大影響力的央行，聯儲局的加息步伐再次成為市場焦點，主席鮑威爾前周五在Jackson Hole全球央行年會上發表超乎預期的鷹派言論，而且美國上周公布的就業數據亦頗理想，市場現預期局方在當地時間本月20日及21日的議息會議至少再加息0.5厘，美匯指數進一步轉強，上周收報109.534點，按周上升0.67%，最高報109.977，屬2002年以來高位（圖1）；美元轉強意味全球金融市場流動性收緊，上周美股三大指數道指、標指及納指分別大跌2.99%、3.29%及4.21%，恒指及MSCI全球指數亦分別急挫3.56%及3.32%，可見全球股市跌勢全面、跌幅相若。

對於美元匯價後市，瑞銀汪濤指出，基於該行對美國經濟及息口的判斷，她覺得美元的強勢已經接近強弩之末，指聯儲局若要避免過度緊縮令當地出現經濟衰退的話，未來幾個月貨幣政策可能便會轉變方向，預料屆時市場也會因此發生改變。

聯儲放鷹挽信用 實際加息視乎數據

汪濤解釋，聯儲局現在面臨最大的挑戰，應該是信用問題（credibility），因為它去年一直說通脹是暫時性，低估了通脹的壓力，現在它為了挽回之前加息行動緩慢所帶來的問題，必須比市場預期的還要更加鷹派，才能挽回信用，這等於是對大家說：「我們美聯儲不會再犯同樣的錯誤，一定會把通脹控制住。」

雖然近日聯儲局官員言論非常鷹派，但汪濤引述當局官員的說法：「一定要非常鷹派讓市場相信會採取行動，但是採取行動的時候也要避免過分緊縮，為經濟帶來衰退風險。」她相信事實亦是如此，預料當局實際的加息行動，還是要看經濟及通脹數據，不會過度加息，「聯儲局在實際的操作過程中，我個人認為它加息到一定程度後，當經濟出現非常明顯的面臨着衰退風險，而且通脹也開始下行，它加息的趨勢便會出現改變。事實上，目前美國通脹已開始下行了」。

人民幣兌美元料跌穿7算後回穩

隨着美匯指數過去幾個月進一步轉強，人民幣在岸價兌美元匯價亦下跌近一成，上周收報6.9。汪濤早於今年5月13日已發表報告指出：「我們預計未來幾個月內人民幣兌美元進一步走弱，在年中可能突破7，不過年底應該重新回到6.9。」測中了近月人民幣的弱勢，而目前她仍維持上述預測：「我的預測是人民幣兌美元在今年稍後時間可能突破7，但是在年底還是會回到6.9左右，也就是目前的水平。」

談到人民幣兌美元匯價短期的走勢，汪濤認為，一方面要留意美國聯儲局本月加息的力度，也要看歐洲央行及其他主要央行怎樣應對：「如果歐洲央行同時也激進的加息（編按：歐洲央行將於當地時間本周四召開議息會議），美元兌歐元不見得會進一步升值，人民幣兌美元貶值的壓力便會有所緩解。但如果美匯指數繼續走強的話， 人民幣很快便會跌破7，這也不會出現什麼問題，因為近年人民幣匯價是雙向浮動，大家都熟悉了，隨着之後美國加息的預期見頂，美元又會穩定甚至走弱，美元兌人民幣又會回到7之內。」

人民幣兌一籃子貨幣 較去年升值

汪濤強調，在美元強勢的大背景下，加上內地經濟出現下行壓力，過去半年人民幣在可控範圍內適當貶值，對整體出口有好處，而實際上內地近月錄得的貿易順差亦非常可觀，加上內地在資本外流方面也有相當的把控，因此即使美國國債孳息現已高於中國國債孳息率（見表1），她認為不必過分擔心人民幣貶值的問題。

日圓跌至逾30年低位 亞幣暫無競爭性貶值

從人民幣兌一籃子貨幣匯價的CFETS指數來看，汪濤指出，CFETS指數目前與今年初水平相若（見圖2），比去年平均值高，反映期內雖然人民幣匯價兌美元貶值，但兌歐元、日圓等其他貨幣是升值，可見人民幣本身並不弱，只是因應美元兌其他貨幣強勢，人民幣兌美元也就隨行就市作適當貶值。

上周美匯指數升至20年高位，兌日圓更尤其強勢，美元兌日圓收報140.2，屬1990年以來最高（見圖3），甚至已升穿1997年至1998年亞洲金融風暴期間的高位。有分析擔心日圓近月匯價急跌或會觸發亞洲貨幣像1997年至1998年亞洲金融風暴期間般出現競爭性貶值，汪濤認為亞洲多個國家經濟情况已與當年不一樣，例如個別國家出口便保持強勢，受弱日圓的影響不大，往後也要看個別央行貨幣政策的執行情况。

汪濤表示：「例如說新加坡央行加息比較堅決，印尼央行便稍微滯後一點，也會引起不同匯率的變化；另外，由於中國出口現時仍保持強勢，我不覺得人民幣需要過度貶值。」

中國GDP明年料增5% 有利匯價股市

雖然在目前美國加息、美元強勢的大環境下，會導致資金從新興市場流出，對中國及其他新興市場國家匯市、股市及債市都會有一定的影響，但汪濤強調，也要留意中國經濟本身的因素，瑞銀便預測，中國GDP今年按年增長約3%後，在明年新冠疫情防控政策出現調整及房地產市場轉趨穩定的前提下，明年GDP增長可望加快至5%或以上，這對人民幣匯價及中國股市均屬正面因素。

汪濤總結：「今年第二季以來因為疫情的反覆，再加上房地產市場的下行似乎仍然在繼續，中國經濟的確面臨着一些挑戰（見表2）；外圍方面，美國聯儲局加息，再加上能源價格也高企，這對中國經濟、對中國政策的把握可能也帶來一些挑戰，還有就是地緣政治造成的國家緊張，去全球化的壓力也在增加，給中國的產業鏈也帶來一定的挑戰。」

關鍵是科技創新 增強產業鏈韌性

「面對目前這樣的國際環境，一方面地緣局勢緊張，另一方面去全球化的壓力在增加，很多國家也就出台針對國內企業的補貼，希望把生產盡量轉移至本土、或友好的國家及地區，這令我們（中國）在全球產業鏈可能也會出現新一輪的調整。我覺得中國經濟在目前這個階段，首先是要保持對外開放、更高層次對外開放，而且同時也要本土化，加強產業鏈的韌性，在科技創新、低碳生產及數字化發展等各方面加大投入，這是我們目前及未來一段時間投資的方向。」

「中國經濟未來的增長空間，主要來自科技投入繼續擴大，同時中國有一個龐大的市場，任何創新都會比較容易取得貨幣化的效果（monetize），隨着未來產業升級，增長肯定也是有空間的。短期來說，由於過去兩、三年疫情對消費產生很大的影響，未來隨着疫情受控，我覺得消費的升值、消費的回復也是值得期待。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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相關字詞﹕科技創新 日圓 人民幣匯價 美匯指數 美國加息 瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤

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