外媒：未來半年美SPAC或退款5850億

SPAC新發行近零 資金或回流股市

一般來說，SPAC集資之後須兩年內完成收購，若未能找到合適收購目標，滿兩年便須把集資所得的100%退回給投資者。《金融時報》引述Spac Research指由目前至明年2月，將會有750億美元到期要退回，明年3月有另外360億美元（約2808億港元）要退回。市場人士指由於SPAC新發行近乎零，這些退回資金很有機會回流股市。由2020年初起共有2500億美元資金流入SPAC，其中對冲基金投入了不少在SPAC。由於美股近期大幅調整，投資了未找到收購對象的SPAC，反而令這些對冲基金跑贏大市。預計不會成功找到收購的SPAC亦可選擇在兩年限期前召開特別股東大會，通過提早退款。當SPAC宣布收購後，持有人有權要求贖回取回原來的投資，據Spac Research數據，找到收購對象的SPAC，贖回率中位數高達91.7%，反映投資者對SPAC收購後前景沒信心。