康希諾吸入式新冠疫苗獲批緊急使用

康希諾於公告稱旗下「吸入用Ad5-nCoV」經國家衛生健康委員會提議，國家藥監局論證同意作為加強針在中國納入緊急使用。集團稱該款產品為預防COVID-19疾病的吸入式基因工程疫苗，不僅可激發體液免疫及細胞免疫，還可誘導黏膜免疫，有效實現三重綜合保護，過程中不需肌肉注射。集團去年3月23日宣布，吸入用Ad5-nCoV已獲國家藥監局藥物臨牀試驗批件。

稱中和抗體反應勝滅活疫苗

集團曾於過往年報提及，為調動大部分資源以支持吸入用Ad5-nCoV，新冠疫苗以外的產品研發進度須延遲。康希諾引述醫學雜誌《柳葉刀》研發結果指出，就之前初免接種過兩針滅活新冠疫苗的成人而言，使用霧化吸入用Ad5-nCoV的序貫加強疫苗，是安全且具有高度免疫原性，吸入用Ad5-nCoV通過口腔呼吸給藥，其劑量僅為一劑肌注劑型克威莎（Ad5-nCoV）的五分之一至五分之二，吸入用Ad5-nCoV並能中和變異株，以序貫加強疫苗計，所產生的中和抗體反應，比滅活疫苗好。