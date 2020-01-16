OPEC+今開會 市場料維持石油產量

今日OPEC+開會，市場目光仍放在石油會否減產。早前路透社引述OPEC+內部消息稱組織傾向今次會議中維持目前產量，但亦有消息指出，組織亦有可能減產，以使油價反彈，意見分歧。

油組最大石油出口國沙特阿拉伯則態度難測，上月沙特能源部長Abdulaziz bin Salman曾向外媒提及沙特有各類方案應對油價挑戰，但亦不排除減產。摩根大通全球能源策略主管Christyan Malek表示今次會議油組及其盟友須考慮全局，包括宏觀經濟加劇波動，利比亞、伊拉克的石油供應不穩等。

石油市場另一變數是伊朗。目前伊朗與美國對談判態度正面，倘談判順利，或為石油市場帶來新供應。大宗商品資訊方案供應商Kpler統計，目前若有9300萬桶伊朗原油與凝析油已儲藏於波斯灣油輪上，能源貨運追蹤商Vortexa估計，伊朗持有約6000萬至7000萬桶原油。市場期望，伊朗制裁若獲鬆綁，每日可供應100萬桶石油，即佔全球供應約1%。

分析：早傳減產 市場已消化消息

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，石油現價偏高，油組及其盟友不需另有動作，但亦非無可能減產托市。他指出，早前已有風聲傳出減產，市場早有炒作，消息已被消化，相信即使減產，對油價影響不大。他又稱，畢竟目前內地及環球經濟均不佳，對石油需求不大，不利油價，未來紐約期油價位仍有機會跌穿每桶85.4美元，屆時沽盤湧現，下個支持位料在70至73美元水平。