經濟

財爺稱港可吸知名外企上市 會計界：須看誘因

【明報專訊】中證監副主席方星海上周提及，內地與香港會擴大金融合作，財政司長陳茂波昨日發網誌回應，認為中證監為香港市場的深化發展帶來「喜訊」，認為推動在港上市的海外企業納入港股通，可提高相關股票的流通量和估值，吸引更多與內地有關的知名外企來港上市。德勤中國華南區主管合伙人歐振興認為，措施有若干吸引力，但須視乎有何誘因吸引歐美企業到港上市。

陳茂波：中證監為港市場帶來「喜訊」

上周方星海於論壇上合共提出3項合作措施，分別為推動港股通納入在港上市的海外企業、允許在港股通增加人民幣股票交易櫃、支持香港推出國債期貨。陳茂波指出，港股通納入在港上市的外企，有助提升香港身為中國國際金融中心的競爭力和獨特性，也有助內地金融市場進一步高質量開放。

歐振興稱港股通納入外企有若干吸引力，尤其一些大型海外企業希望「做到中國故事」，擴闊亞洲、中國內地投資者基礎，多了一個選擇能直接面對內地投資者，總是好事。他相信措施傾向吸引大型海外企業，因亞洲較少此類規模的企業，估計對歐美企業的吸引力較大。不過，他認為歐美資本市場蓬勃，礙於時區、文化、規定等因素，歐美企業到港上市成本較高，要受到此項措施吸引，須有好處可見，例如香港估值較當地高等。若然有誘因吸引海外企業到港，歐振興相信，再有百威亞太（1876）這一類規模外企到港上市，亦非不可能。

至於允許在港股通增加人民幣股票交易櫃枱方面，陳茂波認為，措施可降低內地投資者的匯兌風險和成本，也可增加在港人民幣投資工具的選擇，和增加離岸人民幣市場的流動性和深度。他補充，今年初財政預算案中宣布成立的工作小組，已就潛在挑戰做好準備，包括計劃設立「雙幣股票市場莊家」制度、寬免市場莊家相關股票交易的印花稅，以提高以人民幣計價股票的流通量，擬於年內向立法會提交有關的條例草案。

對於香港引入國債期貨，陳茂波表示，此舉將為「債券通」等引入另一有效的風險管理工具，連同「利率互換通」，可讓境外投資者對冲人民幣資產息率波動的風險，有助提升國債市場的流動性，降低買賣差價，進一步擴大國債市場的國際參與度和認受性之餘，亦有助人民幣國際化，並促使香港成為更全面的離岸人民幣樞紐和風險管理中心。

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