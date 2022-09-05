資深博彩從業員：仍有兩中介人運作

【明報專訊】澳門賭廳業界經過去年底洗禮，資深博彩從業員林繼光接受本報記者訪問時稱，現時市場內已沒有賭廳存在，但仍有兩名中介人太平洋中介一人及飛萬里博彩中介人一人兩家公司，繼續運作，並服務美高梅中國（2282）旗下賭場。該等中介人所以仍然願意繼續營運，目的是不希望業界員工失業，並等待轉機。不過，相比過往，中介人生意比過往經營艱難，有實力者多轉投其他國家經營。
稱客人或轉向高端中場不經中介
林繼光表示，今年初有43名中介人獲發牌，但是據他了解，最少一半沒取牌。若依新修訂博彩法，他指出，最終有多少中介人落實簽約，無論博彩公司及中介人業界均無法作估算。他更稱：「現有經營的中介經營辛苦，既不敢向客戶貸出款項，唯恐犯上官非，如有本事的人客，又不用找中介，轉向高端中場。」他預料，到當局落實新博彩牌，會只餘規模偏小、年紀較大，以及數量較少的中介人繼續營運，他說：「沒有可能回復到過往賭廳或中介人市佔率60%至70%的光景。」
最近澳門當局設定賭枱數目上限、賭枱及角子機年毛收入最低分別要求700萬及30萬澳門元，若不足額便要求博企需繳特別溢價金。林繼光稱，此舉言下之意，確保澳門政府一年賭收有480億澳門元，為未來稅收及確保未來發展設下安全網，反映澳門當局對未來感到悲觀，相比過往一年超過3000億澳門元不可同日而語。因此與其說是下限，他笑言「倒不如說是上限」，會更為貼切。