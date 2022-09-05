資深博彩從業員：仍有兩中介人運作

稱客人或轉向高端中場不經中介

林繼光表示，今年初有43名中介人獲發牌，但是據他了解，最少一半沒取牌。若依新修訂博彩法，他指出，最終有多少中介人落實簽約，無論博彩公司及中介人業界均無法作估算。他更稱：「現有經營的中介經營辛苦，既不敢向客戶貸出款項，唯恐犯上官非，如有本事的人客，又不用找中介，轉向高端中場。」他預料，到當局落實新博彩牌，會只餘規模偏小、年紀較大，以及數量較少的中介人繼續營運，他說：「沒有可能回復到過往賭廳或中介人市佔率60%至70%的光景。」

最近澳門當局設定賭枱數目上限、賭枱及角子機年毛收入最低分別要求700萬及30萬澳門元，若不足額便要求博企需繳特別溢價金。林繼光稱，此舉言下之意，確保澳門政府一年賭收有480億澳門元，為未來稅收及確保未來發展設下安全網，反映澳門當局對未來感到悲觀，相比過往一年超過3000億澳門元不可同日而語。因此與其說是下限，他笑言「倒不如說是上限」，會更為貼切。