經濟

澳博蘇樹輝：棄投賭牌如棄所有投資 現處虧蝕 與銀行等債權人談改條款

【明報專訊】澳門六大博彩企業正為9月14日競投賭牌限期前投交標書作最後衝刺，澳門博彩（0880）副主席兼行政總裁蘇樹輝接受本報訪問時表示，在疫情影響下生意減少，承擔「皮費」不輕，又要參與投牌，因此要與衛星場商討調整分成比例支持運作。若然貿然放棄投牌，便形同放棄所有投資，因此不輕易言退。此外，永利澳門（1128）獨立非執行董事兼主席盛智文期望將來澳門前景好轉，令公司受惠。

明報記者 陳偉燊

蘇樹輝表示，澳門博彩業除了受疫情影響，內地亦對跨境及非法博彩業加強監控並着手規範，這令博企的經營處境比衛星場經營更慘，他說：「既不能炒人（裁員），又要照舊支付日常開支，日均最少燒錢以千萬元計，但是生意又減少。」最近澳博擬與衛星場討論爭取更多分成，他說事件的原因無非與經營皮費重有關。他強調，最終澳博與衛星場的合作關係還是「你情我願」，因此大家需互相體諒。

擬爭取衛星場更多分成

同時博彩業界面對另一挑戰，蘇樹輝稱，過往尋求借貸時，銀行參考他們的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利），但疫情下博企賺不了錢，此路已行不通，他更稱：「現時的現金流跟過往相差很大，業界要轉而尋求銀行修改條款。」因此，他們期望投得賭牌，等候通關令生意好轉，他表示：「之前已投資這麼多，若然不做就要計數（離場），屆時承擔包袱更大。」就算澳門當局要求每張賭枱年毛收入要達700萬澳門元，意味全年賭收要有420億澳門元（以澳門政府新定下全澳賭枱上限為6000張計算），他認為，若過去8個月賭收已逾280億澳門元，他日只要生意好轉便可達要求。

據新博彩法規定，澳門人出任的常務董事在博企的持股要由10%增至15%。現時澳博旗下持牌公司澳娛綜合的常務董事為聯席主席梁安琪，蘇樹輝表示：「將來常務董事由誰人擔任由大股東決定，人選既可變亦可不變。」他形容，美高梅中國（2282）與聯席董事長兼持牌公司常務董事何超瓊所訂服務協議，條款不俗，不過假如博企向來擔任持牌公司出資人的做法不變，他認為無改六大博企常務董事處於弱勢的局面。

回應減持澳博 稱會申額外供股

至於最近股權披露顯示蘇樹輝在澳博持股減少3000萬股，他笑說：「這純財政安排，自己亦會参與供股及申請額外供股，但證券披露權益未顯示而已。」他形容，澳博供股價才2.08元，比2008年招股價3.08元低，料對股東吸引。他說，個人非控權股東，不用擔心股權遭攤薄。澳博上周五收報2.61元。

盛智文冀明年兩會可放寬防疫

永利方面，盛智文表示，公司正參與競投賭牌，即使當前港澳市場備受疫情及防控措施影響，他期望明年初兩會時可放寬限制，並相信內地不欲港澳將來失敗收場。若以美歐零隔離下眾人興奮地赴外國旅遊作參考，投得牌照的公司日後會受惠於澳門旅遊業復常發展。

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